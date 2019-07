Vaea Dang : "Il y en a qui font du shopping, moi je fais les poubelles"

Papeete, le 22 juillet 2019-Concrètement design est une entreprise fondée par Vaea Dang qui s’est lancée dans l’upcycling. Depuis un an, l’histoire de cette entreprise s’écrit au fil du temps et des rencontres.



"J’ai travaillé 18 ans dans l’administration" , raconte Vaea Dang. "Je crois fort au service public, mais je me suis rendu compte que je n’étais pas fonctionnaire dans mon mode de pensée. J’ai besoin d’avancer vite."



Vaea Dang avait aussi besoin d’avancer hors-cadre, d’écrire elle-même sa vie, de donner du sens à son quotidien. "Avant, dans l’administration, un problème se présentait, on l’identifiait, on trouvait une solution, mais on ne pouvait la mettre en œuvre sans le bon formulaire."