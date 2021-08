Vaccins et autotests bientôt en pharmacie

Tahiti, le 4 août 2021 – A l’instar de dispositions déjà en vigueur en métropole, le conseil des ministres autorise désormais les pharmaciens de Polynésie française à administrer des doses de vaccin en officine, et à vendre des tests antigéniques par auto-prélèvement.



Les médecins, les sages-femmes et les infirmiers étaient jusqu’à présent les seuls professionnels de santé à pouvoir participer à la campagne de vaccination contre le Covid-19. Mercredi 4 août, le conseil des ministres a décidé d’élargir aux pharmaciens la possibilité de réaliser la consultation pré-vaccinale puis d’administrer le vaccin, en modifiant deux articles de l’arrêté du 29 décembre 2020 qui encadre la campagne et les professionnels habilités. Le conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française est favorable à cette évolution, indique le Pays.



Partant du constat de l’augmentation exponentielle de nouvelles contaminations, et de la réticence de certains patients symptomatiques qui n’effectuent pas de test de dépistage, le Pays estime également que “tous les acteurs de santé doivent être mobilisés pour assurer la mise à disposition des tests antigéniques de dépistage rapide du SARS-Cov-2 par auto-prélèvement” : les fameux autotests Covid. Réuni en conseil des ministres, le gouvernement a déclaré qu’il était “nécessaire d’ouvrir la faculté pour les pharmaciens d’officine de vendre ces tests”. Cette nouvelle disposition sera intégrée par l’ajout d’un article à l’arrêté du 7 octobre 2020. En métropole, les pharmacies étaient déjà autorisées à vendre des autotests depuis le 12 avril dernier.