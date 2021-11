Vaccination obligatoire : Une plateforme "Oblivacc" pour identifier les salariés concernés

Tahiti, le 31 octobre 2021 - Le gouvernement a présenté vendredi aux patrons les modalités de mise en oeuvre de la loi du Pays sur l'obligation vaccinale au 23 décembre prochain, notamment avec la création d'une plateforme en ligne.



Après de longues et parfois houleuses discussions ces dernières semaines entre le gouvernement et la patronat sur la question de l'application de la loi du Pays sur l'obligation vaccinale, le président Edouard Fritch a reçu vendredi les responsables du Medef, de la CPME et de la CCISM pour une présentation de la "mise en oeuvre" du dispositif, annonce la présidence dans un communiqué. Edouard Fritch avait annoncé le mois dernier le report au 23 décembre prochain de l'entrée en application des sanctions associées à la loi, notamment pour s'entendre avec les employeurs sur la marche à suivre pour appliquer l'obligation vaccinale aux salariés "en contact avec le public".



Devant les patrons et en présence des ministres de l'Education, de la Santé et du Travail, l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (Arass) a présenté la plateforme en ligne "Oblivacc" permettant aux employeurs de transmettre les données d’identification des salariés concernés par cette obligation. "Cette plateforme déjà opérationnelle, permet d’une part, de vérifier la conformité à l’obligation vaccinale, et d’autre part, pour l’employeur, d’assurer son obligation de santé et de sécurité au sein de son entreprise", précise la présidence qui annonce qu'un point d'étape sur le fonctionnement de la plateforme sera fait courant décembre, avant la mise en oeuvre de l'obligation vaccinale. La présidence qui annonce également qu'une rencontre est prévue avec les syndicats de salariés sur ce même sujet "dans les prochains jours". Une toute autre affaire…

L’ensemble des informations disponibles sur le site de la Direction du travail : www.directiondutravail.gov.pf

