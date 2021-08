Vaccination, le bond en avant

Tahiti, le 18 août 2021 – Avec la progression de la vaccination ces trois dernières semaines au fenua, on dénombre désormais 57,1% de primo-vaccinés parmi les plus de 18 ans (vaccinables en Janssen et Pfizer). Un chiffre néanmoins rapporté à 30,8% si l'on considère les personnes complètement vaccinées dans la population totale…



C'est peu dire que la campagne de vaccination a connu une forte accélération ces trois dernières semaines. Depuis le retour des mesures sanitaires et le début de l'explosion des hospitalisations le lundi 2 août dernier, le nombre de primo-vaccinés progresse en moyenne de 1 750 personnes par jour. A titre de comparaison, durant les trois semaines précédentes, ce chiffre peinait à atteindre 600 primo-vaccinés quotidiennement. Pour l'heure, le nombre des personnes complètement vaccinées tarde à refaire son retard, en raison du délai minimum de trois semaines entre les deux prises pour les vaccins à double dose. Mais la tendance va s'inverser dès la semaine prochaine, avec les premiers nombreux rappels de vaccination.



Mercredi, 117 461 personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin et 86 050 personnes avaient été complètement vaccinées. Et pour mesurer le chemin parcouru, les différents taux de vaccinés dans la population sont particulièrement marquants. “Les” taux, parce qu'il est possible de baser son calcul sur la population générale, sur la population cible des plus de 12 ans (vaccinable en Pfizer) ou sur la population cible des plus de 18 ans (vaccinable en Janssen et Pfizer). Reste à choisir entre le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein : 57,1% de primo-vaccinés dans la population des plus de 18 ans ou 30,8% de personnes complètement vaccinées dans la population totale…



79% de vaccinés chez les plus de 60 ans



“La couverture vaccinale augmente dans toutes les tranches d’âge, en particulier chez les plus jeunes”, indiquait mercredi le dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire de la plateforme Covid-19 du Pays. Chez les personnes les plus âgées, le taux de vaccination est particulièrement élevé. Sur l'ensemble du territoire, la couverture vaccinale est de 79,2% chez les plus de 60 ans et 82% chez les plus de 75 ans. Et la plateforme de préciser en outre que “l’accélération de la campagne de vaccination peut entrainer un retard à la saisie des données”.



Enfin pour rester dans les chiffres, et s'il en fallait pour se convaincre de l'efficacité du vaccin en Polynésie, le bulletin épidémiologique hebdomadaire a dévoilé mercredi le détail du taux de personnes vaccinées dans les patients hospitalisés ou placés en réanimation après avoir été atteints du Covid-19. Le constat est sans appel. Lundi dernier, sur les 36 personnes placées en réanimation “aucun patient n'avait bénéficié d'un schéma vaccinal complet” et sur les 194 personnes hospitalisées en service Covid “4,7% avaient bénéficié d'un schéma vaccinal complet”. Le haut-commissaire rappelant enfin, mardi, que sur les 76 décès liés au Covid depuis le 30 juillet, seuls 2 disposaient d'un schéma vaccinal complet.