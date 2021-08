Vaccination: Le modèle marquisien

Nuku Hiva, le 19 août 2021 - L’archipel des Marquises reste à ce jour le moins touché par les cas de Covid-19 du fait du fort taux de vaccination de la population. Malgré cette situation encourageante, les personnels de santé de l’unique hôpital de l’archipel, à Nuku Hiva, restent vigilants et mobilisés.



L’archipel des Marquises est celui qui compte le plus de personnes vaccinées puisque 84% des personnes de 12 ans et plus ont reçu au moins une 1ère dose de vaccin et 81% ont d'ores et déjà un schéma vaccinal complet. L’île de Nuku Hiva fait figure de première de la classe avec 87% de vaccinés. D’après la subdivisionnaire de santé et directrice de l’hôpital marquisien, Estelle Salgues, ces bons résultats s’expliquent par le fait que les populations ont eu à cœur de préserver leur archipel dès l’arrivée des premières doses de vaccin.



“Avant l’arrivée de cette vague, l’archipel était déjà à près de 70% de personnes vaccinées, a-t-elle indiqué. Et nous avons notamment vacciné massivement en avril, mai et juin dernier. Donc on a suffisamment de recul par rapport à la vaccination, contrairement à d’autres archipels qui ont peut-être vacciné un peu plus tard. Du coup, la protection immunitaire a eu le temps de se mettre en place aux Marquises”.



Actuellement, l’archipel compte 60 cas actifs essentiellement répartis sur les trois plus grandes îles : Nuku Hiva, Hiva Oa et Ua Pou. Jeudi, on en recensait 40 dans les Marquises du sud dont 23 cas actifs pour la seule île de Hiva Oa. “Cependant, précise Estelle Salgues, là où nous avons un taux d’incidence un peu plus élevé c’est à Fatu Hiva, qui est une île peu peuplée ce qui fait que dès qu’un cas est avéré ça fait vite monter le taux d’incidence. Il y a 11 cas positifs pour 633 habitants à Fatu Hiva, mais les premiers cas datent du 11 août donc dès demain ce chiffre va baisser, ce n’est pas inquiétant”.