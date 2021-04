Vaccin AstraZeneca: pas de risque spécifique lié à l'âge pour l'instant (régulateur UE)

La Haye, Pays-Bas | AFP | mercredi 31/03/2021 - Les experts enquêtant sur des liens présumés entre le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 et des caillots sanguins n'ont pas trouvé de facteurs de risque spécifique, y compris l'âge, mais poursuivent leurs analyses, a annoncé mercredi l'Agence européenne des médicaments (EMA).



L'EMA a néanmoins précisé que son comité de sécurité devrait publier des "recommandations actualisées" sur le vaccin controversé après sa réunion mensuelle prévue la semaine prochaine.



Mardi, l'Allemagne, comme un certain nombre d'autres pays, a déconseillé l'usage du produit pour les plus jeunes après le signalement de quelques cas de problèmes de caillots sanguins, malgré les assurances de l'EMA que le vaccin est sûr.



"Pour le moment, les examens n'ont pas identifié de facteurs de risque spécifiques tels que l'âge, le genre ou un passé médical incluant des problèmes de caillots sanguins pour ces très rares cas" signalés de complications survenues chez des personnes vaccinées avec le produit d'AstraZeneca, indique un communiqué de l'EMA.



"Aucun lien causal avec le vaccin n'est prouvé, mais il est possible et des analyses supplémentaires sont en cours", ajoute le communiqué.



L'EMA a communiqué après une réunion des experts lundi pour présenter leurs dernières évaluations du vaccin AstraZeneca. Leurs commentaires seront examinés la semaine prochaine lors de la réunion du comité de sécurité de l'agence.



Le régulateur européen a réitéré son avis déjà formulé le 18 mars: "Ses bénéfices dans la protection des personnes du Covid-19, avec les risques associés de décès et d'hospitalisation, l'emportent sur les risques possibles".