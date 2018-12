Vaapiti, la nouvelle pirogue double de Moorea.

MOOREA, le 4 décembre 2018 - Vaapiti a été bénie et mise à l'eau dimanche dernier. Son constructeur, Pierre Labaysse, organisera bientôt des excursions dans le lagon de Moorea pour les résidents et les touristes. Son projet prévoit également de relier, plus tard, d’autres iles du fenua.



Lauréat du 2e prix du concours " Création et développement économique des entreprises du tourisme 2018 ", Raphael Labaysse, constructeur de la pirogue " Vaapiti ” a procédé, dimanche dernier, à la bénédiction et à la mise à l'eau de sa nouvelle pirogue traditionnelle dans le lagon de Haapiti.



Avec une pirogue comme celle-ci, mesurant 8 mètres de long et 4 mètres de large et pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes, Raphael peut débuter son projet d'excursion dans nos îles.



Ce projet consistera à proposer, dans un premier temps, aux touristes ainsi qu'aux résidents, un parcours de navigation traditionnelle en moins d'une journée, dans le lagon de Moorea, et plus tard, dans le lagon des autres iles du fenua.



L'objectif est d'initier la clientèle à la navigation traditionnelle (maniement de la voile, de la pagaie gouvernail, etc.) ou de leur offrir une navigation de plaisance pour " découvrir quelques endroits magnifiques de nos lagons ".



Le projet prévoit aussi d'accueillir les enfants des écoles, ainsi que des associations, pour un programme d'initiation à la navigation traditionnelle et de sensibilisation à la protection de l'environnement (mer, faune...). " Bien que l'océan fasse partie de leurs éléments, certains polynésiens n'ont parfois plus ce lien avec la mer. L’idée sera donc de sensibiliser ces enfants pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de notre patrimoine culturel. Ils pourraient également échanger ce qu'ils ont appris avec leurs parents ," explique Raphael Labaysse.



Outre les services proposés aux résidents et aux touristes, la pirogue Vaapiti prévoit également de relier, avec des navigateurs plus confirmés, d'autres iles du fenua " afin de recréer des liens comme cela se faisait auparavant avec les habitants de ces îles ".



La participation à quelques évènements sportifs et culturels tels que les courses de Heiva est également prévue. Pierre Labaysse cherche des partenaires qui seraient intéressés par ses services (associations, écoles...). Il fait également appel aux sponsors qui accepteraient de l'accompagner pour concrétiser ce projet.