Vaa : Revi Thon Sing, encore lui

Tahiti, le 5 mai 2024 - Après deux premières journées qualificatives dans cette baie de Taaone, ce samedi les championnats de vitesse V1 ont eu lieu : 500 mètres, pour décrocher sa place aux Championnats du monde de vitesse à Hilo, Hawaii. Dans la catégorie reine des séniors, Revi Thon Sing récidive, et Vaimiti Maoni l’emporte chez les filles.



“On y est”, crache le haut-parleur sur cette plage de Taaone. Les Championnats de Polynésie s’apprêtent à débuter. Aujourd’hui, la baie est battue par les vents, en témoignent les planches à voile qui la traversent entre deux séries. Mais ce samedi 5 mai, la centaine de rameurs présents ne se laissera pas abattre. “Nous allons qualifier nos sélectionnées pour le Championnat du monde”, déclare Rodolphe Apuarii, président de la Fédération tahitienne de va’a. Après avoir retenu les candidats, il est enfin temps de les inscrire officiellement pour Hawaii. Rodolphe l’affirme : “On connaît bien nos athlètes. Ils seront prêts pour les championnats de Hilo ».



Chez les cadets et cadettes, la pression est rude. Car cette catégorie ne peut participer qu’en V1 à ces championnats. Il faut donc sortir du lot. C’est ce qu’a admirablement fait Raiheva Marere, terrible dans cette catégorie. Elle décroche la première place avec un temps de 02:28,41 sur les 500 mètres. En cadet, Pierre Tevaearai vole la première place d’une seconde à Hitiragi Tommasini en bouclant le parcours en 02:11,81, lors de la finale. Quant aux juniors, c’est Mihinoaanavaitehuiarii Paari chez les filles et Mouariinu Pani qui font plier leurs adversaires.



La guerre des séniors



Comme d’habitude, c’est dans la catégorie reine que la bataille de la rame a été la plus intense. Chez les femmes, Vaimiti Maoni de Ihlani Va’a l’emporte à l’issue de la finale. Habituée du haut de tableau, elle s’impose face à Ranitea Mamatui de Matahere Va’a et Mahia Berdichevkski avec un chrono de 02:26,04 en finale, une seconde mieux que sa demi-finale. Chez les séniors hommes, la composition du dernier round avait de quoi terrifier. Après une lutte acharnée entre les 23 rameurs de la catégorie – la crème de la crème –, six noms s’alignent pour le dernier départ : Revi Thon Sing, Hititua Taerea, Tahaki Tehei, Stanley Marakai, Taoahere Teena et Tamatoa Chang Kui. “Dans cette finale, il n’y a que des tueurs”, constate le speaker. 15h45, le départ est donné : “C’est parti avec les meilleurs de la discipline”, hurle la sono.



Ça va vite, très vite. Tellement qu’il est dur de discerner qui l’emporte. Mais selon les chronos, c’est Revi, l’alien du va’a, qui s’impose à nouveau. “J’ai géré mes qualifs malgré la grosse concurrence”, admet-il modestement en interview. Une énorme performance pour enfoncer le clou : le rameur de EDT Va’a signe le plus gros chrono de la compétition en finale, accaparant ce mérite jusqu’à maintenant détenu par Hititua qui avait frôlé la barre des 2 minutes lors des journées précédentes. Mais Revi l’a fait. Il passe en-deçà de cette barre symbolique des 2 minutes ponctuant sa compétition d’un chrono de 1:59,60. Hititua doit se contenter de la deuxième place, et Tahaki de la troisième. “C’était très dur avec les deux champions devant”, ajoute le rameur de Fare Ihi en parlant de Revi et Hititua. Mais son excellente prestation le propulse quand même sur la troisième marche du podium. Pas de doute : il sera lui aussi sur la ligne de départ à Hilo. “On ne change pas les entraînements, on s’entraîne comme d’habitude.”



Les ‘aito se préparent



Dans les catégories d’au-dessus, on rêve aussi de cette course hawaiienne prévue en août. Les vétérans 40 l’ont montré, en s’arrachant la victoire. Aurélie Laplane chez les femmes, pendant que Mihimana Ah Min s’en occupe chez les hommes. Une catégorie en haut, c’est comme souvent Mahinatea Lorfevre qui l’emporte chez les vétérans 50 ans Dames en sécurisant un chrono de 02:33,58, deux secondes devant ses adversaires. Karyl Maoni met, lui, 5 secondes d’avance au reste de la finale Vétéran 50 Hommes, malgré “un vent de travers, qui nous oblige à forcer d’un côté”. Le rameur de Shell Va’a l’emporte, et se dit “motivé” pour l’échéance mondiale d’août. Comme l’ensemble des qualifiés en V1, tout compte fait, des cadets aux vétérans. Rendez-vous demain, pour découvrir qui sera qualifié pour les championnats du monde de vitesse de Hilo à Hawaii, en V6 cette fois.