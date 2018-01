Va’a vitesse – Championnats du monde 2018 : L’évènement s’annonce grandiose

Le bilan des championnats de 2017



L’association Tahiti Va’a 2018, appelée comité organisateur local (COL) et présidée par Jean Chicou, avait été créé initialement pour les championnats du monde de va’a vitesse de 2018. Le COL avait alors proposé à la fédération internationale de va’a (FIV) un autre projet intermédiaire : les premiers championnats du monde de va’a marathon. Ravie d’une telle initiative, la FIV était alors persuadée que pas plus de six pays y participeraient.



Le COL a fait les choses progressivement, utilisant la course de V1 « Te Aito » comme laboratoire d’observation et d’expérimentation, cette dernière étant sans conteste la plus grande course de pirogue V1 au monde avec environ 1000 participants. Disposant de gros moyens grâce à un fort soutien du Pays, avec un budget global de plus de 300 millions dont 2/3 de subventions, le COL a pu réaliser un gros travail de lobbying en se déplaçant dans le monde entier pour attirer les pays participants.



Ce travail a porté ses fruits puisqu’au final plus d’une trentaine de pays ont pris part à ces championnats. On se souvient de la cérémonie grandiose qui s’était déroulée à la Mairie de Pirae et qui avait vu défiler toutes les délégations participantes. Au delà de l’aspect compétition, le COL a toujours déclaré vouloir agir sur différents niveaux de la société : le tourisme, la solidarité, la promotion du handisport…



En terme de résultats sportifs, la Polynésie française s’était taillée logiquement la part du lion puisque le va’a marathon, qui est sa spécialité, n’est pas encore très pratiqué dans le monde. Au total pour Tahiti, dix médailles d’or, une médaille d’argent et deux médailles de bronze sur quinze catégories. Six autres pays obtiennent des médailles, la Nouvelle Zélande, l’Australie, la Nouvelle Calédonie, la Californie, Rapa Nui et les îles Cook.