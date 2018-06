Va'a vitesse - Championnat du monde : " On les attend de pied ferme "

Vaihau Tetauupu, 17 ans, capitaine :



Comment se passe votre préparation ?



« Les entrainements ont été durs, surtout qu’il faut s’adapter, avec l’école, la famille mais ça va on y arrive. On s’entraine tous les jours, sauf le dimanche. On a commencé à s’entrainer de manière plus intensive il y a un mois. On se voit tous les jours à 16H30 jusqu’à 18H30 environ. Cela se passe bien, l’entente est au rendez-vous. Il faut qu’on s’entende, sinon il n’y aura pas de cohésion ! »



Vous avez une certaine expérience ?



« Oui, on a chacune notre place sur la pirogue en fonction de notre puissance, certaines sont devant en fa’ahoro, cela se fait naturellement. J’avoue que cela a été dur pendant les sélectives mais on a eu une surprise la semaine dernière puisqu’on nous a annoncé qu’on montait en élite en Tauati, donc cela nous pousse à gagner la première place. Bon c’est sûr que l’on redoute la Nouvelle Zélande mais c’est notre sport, notre patrimoine, on envie de gagner. »



Pourquoi sont-elles aussi redoutables ?



« Je ne sais pas. Elles s’entrainent tout le temps. Je crois que l’eau est moins salée là-bas donc la pirogue s’enfonce plus donc quand elles arrivent ici elles sont avantagées. De notre côté, on a plus de vagues donc on sait mieux les gérer qu’elles. Après, il s’agit de courte distance, c’est le côté athlétique qui va jouer. C’est court mais intense. On s’entraine en fractionné, une minute de série, une minute de repos et ainsi de suite. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Voir tous ces pays participer, cela va être impressionnant, surtout que cela va être notre premier championnat du monde. On est déjà fières d’être arrivées ici. Je tiens à remercier mes copines car sans elles, on ne serait pas là. On a pas fait tout ce chemin pour rien, du coup on essaye de tout donner pour le jour J. Venez nous encourager lors de la cérémonie d’ouverture le 15 juillet ! Les supporters, ça aide à avancer alors venez nombreux ! » Propos recueillis par SB