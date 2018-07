Va'a vitesse - 18e Championnats du monde - Une cérémonie d'ouverture bénie des Dieux

La cérémonie d’ouverture des 18e championnats du monde de va’a vitesse s’est déroulée dimanche après-midi à Pirae. Pas moins de 33 délégations participeront à ces championnats du monde qui se dérouleront sur le plan d’eau du Taaone. Parties de la Mairie de Pirae, les délégations sont ensuite arrivées au complexe sportif Napoléon Spitz. Malgré une pluie fine mais persistante, surtout lors de la première moitié de la cérémonie, tout s’est bien déroulé.



Le comité organisateur local et son armée de bénévoles étaient bien en place pour que tout se déroule comme prévu. On retiendra une image forte, celle d’une véritable « marée noire » composée de la délégation néozélandaise qui était la plus importante en nombre avec ses 552 athlètes, plus que la délégation tahitienne (542 athlètes), australienne (234) ou hawaïenne (207).



De nombreux autres pays ou régions du monde étaient représentés comme Wallis et Futuna, la Nouvelle Calédonie, les Iles Cook, Rapa Nui, Guam, le Canada, la Californie, le Panama, le Brésil, le Chili, la Grande Bretagne, la France métropolitaine, l’Allemagne, l’Italie, l’Argentine…Plusieurs petites délégations manquaient à l’appel, elles doivent arriver au courant de la semaine.