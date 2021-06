"Va'a et drogue ne rament pas ensemble"

Un test pour cinq drogues



Lors de la conférence de presse organisée dans les locaux de la DPDJ, Teiva Manutahi a comparé deux tests pour détecter la présence de drogue dans l'urine. "Le premier est accessible à tous en pharmacie, mais ne permet que la détection du cannabis. Le deuxième, c'est celui que l'on vient de faire venir des États-Unis, permet de détecter cinq drogues, par un test d'urine, en cinq minutes : cannabis, héroïne, cocaïne, amphétamines et méthamphétamines".



Le délégué indique qu'une commande de 1 000 exemplaires de ce nouveau test est prévue, mais tient à préciser que la DPDJ "n'est pas dans le contrôle anti-dopage, mais bien dans la prévention. Aujourd'hui, n'importe quel parent peut tester son enfant et, si ce dernier est positif, faire appel à nos services pour qu'on l'accompagne. Plus on va détecter rapidement les jeunes qui sont dans des addictions et plus vite on pourra mettre en place un accompagnement éducatif".



"Aujourd'hui, nous mettons en avant le V1, mais je souhaite que notre fédération et que toutes les autres fédérations adhèrent à cette démarche", espère Charley Maitere. "Pourquoi attendre l'organisation des Jeux olympiques et des compétitions internationales pour contrôler ? On espère maintenant que les présidents de clubs et les fédérations vont s'arracher les tests. Il n'y a que comme ça que l'on arrivera à redonner de la noblesse au sport, quelle que soit la discipline", conclue Teiva Manutahi.