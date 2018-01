Va'a : deux modifications ont été apportées au règlement intérieur

Réaction d'Elise Maamaatuaiahutapu, présidente du comité organisateur de la Hawaiki Nui Va'a.



" C'est un souci que nous avons tous les ans. Nous sommes présents sur toutes les courses le samedi, et beaucoup de clubs, quand ils viennent sur une course, voient qu'il y a un règlement qui est figé sur le prêt des rameurs.



Plusieurs clubs ont soulevé cette possibilité de mettre en place la mobilité, c'est-à-dire que lorsqu'un club ne se présente pas à une compétition - et nous avons ciblé deux grandes courses : la Fa'a'ati Mo'orea et la Hawaiki Nui Va'a - il n'a pas la possibilité de céder deux rameurs (en plus des deux prêts NDLR) dans un autre club pour y participer. Aujourd'hui, c'est désormais possible, mais, ces deux rameurs supplémentaires ne seront pas considérés en tant que prêt, mais en tant que mobile.



Je pense que cela va faciliter la tâche pour tout le monde, surtout pour les petits clubs. "