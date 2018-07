Va'a Vitesse - Championnats du monde : Tahiti s'impose devant la Nouvelle Zélande et Hawai'i

Parole à Lara Collins, présidente de la fédération internationale de va’a :



Vos impressions sur ces 18e championnats du monde ?



« Je pense que ces championnats ont été fantastiques, très bien pour le va’a à Tahiti mais aussi dans le monde. 33 pays, 2000 rameurs et beaucoup de gens heureux ! »



Finalement beaucoup de convivialité entre Tahiti et la Nouvelle Zélande ?



« Oui, la compétition sur l’eau est toujours rude, tout le monde veut faire de son mieux. Mais en dehors de l’eau, on n’est qu’une grande famille du va’a. Il y a beaucoup d’amitié. Nous sommes des cousins du Pacifique et je pense qu’il y a quelque chose d’unique et de spécial par rapport à ce sport qu’est le va’a. »



La particularité de ces 18e championnats ?



« Plus de pays, plus de participants…plus de vent ! A chaque nouvelle édition, il y a du progrès. L’événement en Australie était vraiment bien, tout le monde l’avait apprécié. Et là, on a encore progressé. Cela a été un événement agréable que tout le monde a apprécié, sur l’eau comme en dehors. Beaucoup de gens de l’extérieur sont venus parce que Tahiti est le berceau du va’a. Je suis confiante pour l’avenir et très contente de la manière dont le va’a se développe. » Propos recueillis et traduits par SB