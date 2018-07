Va'a Vitesse - Championnats du monde #7 : Tahiti ne peut plus être rattrapé

Parole à Chevalier Hikutini (Edt Va’a) :



L’analyse de cette course ?



« On a décidé un changement de rameurs ce matin parce qu’hier on a eu du mal dans les virages aux bouées. On a voulu mettre également un peu de rameurs frais et cela a marché. Dans ce genre de course, c’est bien de sortir en premier aux 250m pour avoir le temps de bien travailler le retour. On prend de l’avance et après on gère. On peut alors prendre encore plus d’avance par rapport à ceux qui sont derrière. »



Tahiti ne peut plus être rattrapé ?



« Il vaut mieux attendre demain, que tout le monde soit bien d’accord sur les points, qu’il n’y ait pas de réclamation mais oui, on est bien devant. On avait perdu en Australie, perdre ici n’aurait vraiment pas été la meilleure chose à faire. La culture de la rame c’est ici. Cela nous a été transmis par les anciens. C’est bien de gagner à domicile et de protéger ce patrimoine, notre culture. » Propos recueillis par SB