Va'a Vitesse - Championnats du monde #6 : Il faut " rester focus "

Parole à Gordon Barff :



Les virages ont été décisif dans certaines catégories ?



« Avant la compétition, on m’avait dit que les Néozélandais viraient en cinq secondes, je me suis dit qu’on allait laisser les courses à virages pour la Nouvelle Zélande pour se focaliser sur les courses en ligne droite. Il s’est avéré que Tahiti a très bien négocié ses virages surtout lorsque le facteur vent a été présent. »



« En Nouvelle Zélande, le centre d’entrainement est près d’un lac, c’est hyper plat. Avec le vent, il faut bien calculer sa trajectoire pour faire un bon virage, c’est ce qu’a très bien fait Tahiti dans différentes catégories, notamment grâce au travail du peperu et au fa’ahoro. »



Bilan pour les femmes ?



« Il y a eu pas mal de courses faites dernièrement, il n’est pas exclu qu’elles aient perdu un peu de jus par rapport à ça. Après la défaite en V6 sur 500m elles ont su se reprendre sur 1500m en se ressaisissant quand il le fallait, pourtant avec la même équipe que la veille. Sur 500m elles avaient fait un bon chrono mais elles ont ensuite perdu la finale, cela se joue sur peu de chose, comme une finale du 100m en sprint. Bravo à Philippe Bernadino qui porte cette sélection à bout de bras. »



Un mot pour la Nouvelle Zélande ?



« Bravo à cette belle équipe de Nouvelle Zélande qui permet au va’a d’exister mondialement, cela nous fait beaucoup de bien. Cela nous permet, nous les éducateurs, les clubs, les fédérations, de progresser, d’envisager un avenir plein de promesses. »



Tahiti a pris une bonne option sur la victoire finale ?



« Oui effectivement mais rien est joué. En 2016, on s’était relâchés sur les dernier jours et la Nouvelle Zélande s’était imposée. C’est du sprint donc cela peut se jouer à peu de chose. Il faut « rester focus » comme on dit, jusqu’au bout. Mais je suis confiant et je félicite d’ores et déjà la totalité des participants à ces championnats du monde. » Propos recueillis par SB