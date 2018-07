Va'a Vitesse - Championnats du monde #5 : Kévin Céran-Jérusalémy, roi de la discipline

Parole à Gordon Barff :



Quelques mots sur les vétérans ?



« En Australie en 2016, nous n’avions pas eu beaucoup de vétérans qui s’étaient déplacés, donc on ne connaissait pas trop notre niveau. Les résultats ont dépassé toutes nos attentes dans de nombreuses catégories. »



La deuxième place de Hinatea Bernadino ?



« Il y a deux ans, la Néozélandaise avait mené la course et s’était faite coiffer au poteau, là cela a été l’inverse. Le sport est devenu vraiment un sport de très haut niveau. Hinatea a fait un très bon temps, elle souffrait de son épaule droite depuis un mois ou deux. Cela n’excuse pas tout, la performance de la Néozélandaise est magnifique. »



Quelques mots sur les résultats des femmes en général ?



« Il faut que nos jeunes filles puissent rester dans la pratique. On a énormément de très bonnes rameuses mais dès qu’elles ont un copain, on ne les voit plus. En Nouvelle Zélande, les mamans et leurs filles rament, d’où leur présence en masse et en qualité. On doit trouver un équilibre socio-culturel pour que nos jeunes filles restent au va’a. On a beaucoup de championnes qui sont déjà mamans. »



La victoire de Kevin Céran-Jérusalémy a été un moment fort ?



« Mister Kevin ! En janvier, il était en tête dès les premiers cent mètres et au fur et à mesure des sessions d’entrainement, il était premier aux deux cent mètres, trois cent mètres…Aujourd’hui, cela a été magnifique, extraordinaire, chapeau ! C’est certainement un des moments forts de ces championnats, avec le triplé en V12 qu’on avait jamais vu, même à Bora Bora. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Merci à toute la population pour les prières, merci pour le soutien. On a eu à chaque fois avec nous les rameurs, le bon Dieu, la famille et le public, cela fait du monde ! » Propos recueillis par SB