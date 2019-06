Va’a V6 – Trophée de l’Amiral : Le doublé pour Shell Va’a

Pas moins de 103 va’a étaient alignés au départ de la 17e édition du Trophée de l’Amiral. Les départs ont été donnés aux alentours de huit heures dans la rade du Taaone. Le parcours a mené les participants de la rade du Taaone jusqu’à Mahina. Les participants de la petite boucle ont fait demi-tour au « Toa Hiro » situé devant la plage de la Pointe Vénus (18 km), les participants de la grande boucle ont fait le tour du motu Martin avant de revenir au Taaone (24 km).



C’est le récent vainqueur de la Tahiti Nui Va’a Shell Va’a qui remporte la course sénior, l’équipe A boucle le parcours en 1H24’44 et l’équipe B boucle le parcours en 1H24’59. On trouve en troisième position Arue Va’a qui termine en 1H26’32 devant Interoute et Taatira no Aimeho Nui. A noter l’absence de Team Opt et d’Edt Va’a, les deux autres gros clubs de Polynésie. Paddling Connection manquait également à l’appel.



Chez les femmes, belle victoire de Teva Va’a, menée par Hinatea Bernadino, qui termine la petite boucle en 1H15’38 devant Pueu Nui Va’a qui termine en 1H21’03 et la sélection de Tahiti 40 qui termine en 1H21’47. La catégorie « entreprise » est remportée par Air Tahiti Va’a devant Vini Va’a et Ifremer Va’a. La catégorie « mixte » est remportée par VIP devant Tamarii Avera Va’a Punaauia et Tahitian Paddle.



La catégorie « militaire sénior homme » est remportée par Dicom Gsbdd devant Black Tiki Tahiti et Rsma. Le Rimapp Cabiri s’impose dans la catégorie « militaire vétéran homme » et le Rsma gagne dans la catégorie « militaire mixte ». Résultats complets sur le site de la fédération tahitienne de va’a. SB/FTVAA