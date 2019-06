Va’a V6 – Tahiti Nui Va’a 2019 : Le triplé pour Shell Va’a

La troisième et dernière étape de la Tahiti Nui Va’a 2019 s’est terminée ce samedi 1er juin à Mataiea. La course s’est déroulée par un temps calme et ensoleillé, à la force des bras. Le parcours de 54 km a mené le cortège de Pirae jusqu’à Mataiea.



Après pris un bon départ, Shell Va’a a conservé la tête de la course jusqu’à Mataiea et gagne l’étape devant Team Opt et Air Tahiti Va’a. Au général, Shell Va’a remporte la course devant Air Tahiti Va’a (+5’58), Team Opt (+9’26), Edt Va’a (12’19) et Enviropol (14’20), première équipe entreprise.



Teva Va’a, menée par Hinatea Bernadino revenue à la compétition malgré sa blessure au dos, remporte la course des femmes alors que Team Opt s’impose en junior. C’est la deuxième fois d’affilée que Shell Va’a s’offre la victoire sur les trois étapes. La dernière fois, c’était en 2017 puisque la course se déroule tous les deux ans.



L’organisation de cette 12e édition a été rondement menée par l’association Tahiti Nui Va’a présidée par Jean Pierre Barff. Le comité de course, présidé par Patrick Taaroa, avait prévenu : les règles allaient être strictement appliquées cette année. Les distances de sécurité entre les bateaux suiveurs et les va’a ont été globalement respectées.



Edt Va’a a écopé d’une pénalité de cinq minutes pour ne pas avoir rendu dans les temps sa fiche commissaire à la fin de la deuxième étape. Une pirogue (te Toa Tairapu) a même été disqualifiée. De nombreuses animations étaient proposées à Mataiea, notamment le CPS Challenge. Cette initiative d’André Vohi vise à rendre plus accessible le va’a aux habitants des quartiers. SB