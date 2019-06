Va’a V6 – Tahiti Nui Va’a 2019 : Le grand chelem pour Shell Va’a

Le rideau est tombé sur la 12e édition de la Tahiti Nui Va’a. Comme en 2017, Shell Va’a remporte les trois étapes et se place premier du classement général. Le team au coquillage, mené par David Tepava, termine avec presque six minutes d’avance sur le deuxième équipage Air Tahiti-Tamari’i Cps. Team Opt complète le podium général au scratch devant Edt Va’a, Enviropol (entreprise), Manihi Va’a, Manutahi, Paddling Connection, Pirae Va’a et Pihaena Va’a.



La troisième et dernière étape s’est faite par temps calme, toute en puissance. Contrairement aux deux premières étapes, Shell Va’a a pris la tête de la course dès le départ pour ne plus la quitter. Seuls en tête, les douze hommes du team ont exécuté leurs changements sans commettre d’erreurs, jusqu’au bout. Au bout d’une heure de course, Shell Va’a avait déjà 300 à 400 mètres d’avance sur Edt Va’a, Enviropol, Air Tahiti Va’a, Manihi Va’a et Team Opt.



Au bout de deux heures de course, Shell Va’a continuait sa course en tête alors que Team Opt parvenait à doubler Edt Va’a. Air Tahiti Va’a n’a pas fait un départ fracassant mais le team mené par Kyle Taraufau et barré par Tehotu Dubois va revenir progressivement et parviendra finalement lui aussi à doubler Edt Va’a. Belle performance de l’équipe entreprise Enviropol qui s’octroie la cinquième place devant Manihi Va’a.



Quatrième lors de la deuxième étape, Team Opt fait la bonne opération de cette dernière étape en remportant sa lutte avec Air Tahiti Va’a pour la deuxième place, qu’Air Tahiti conservera malgré tout au classement général.