Va’a V6 – Heiva Mata’eina’a : Shell Va’a et Teva Va’a encore devant

Parole à Hititua Taerea, gagnant de la catégorie sénior homme V1 :



Quelques mots de présentation ?



« J’ai 23 ans et je viens de Tautira. J’ai débuté dans le club de Maire Nui, le club de mon enfance. Là, je suis dans Team Opt maintenant. J’ai gagné plusieurs fois le Heiva, une course qui me tient à cœur. J’ai gagné aussi les championnats du monde en junior en 2014 à Rio et en sénior en Australie en 2016. Ici à Tahiti, je suis arrivé deuxième. J’ai aussi gagné quelques autres petites courses. »



Les courses du Heiva te tiennent à cœur ?



« Oui, beaucoup car mon grand-père avait déjà gagné avec Maire Nui. C’est notre course traditionnelle à nous. Du coup, c’est important pour moi de gagner. Le va’a vient de chez nous et a une grande histoire. Donc rester dans ce sport-là cela fait du bien, c’est bon pour la santé. On essaye de s’entretenir et de profiter à fond de ce sport. C’est aussi un sport où tu te retrouves avec l’océan, il n’y a plus de voitures…tu t’amuses. C’est un grand plaisir, c’est difficile à expliquer. Cela permet de recharger et faire le vide après le travail. »



Quelques mots sur la course reine ?



« Tous les concurrents qui se sont alignés étaient des concurrents sérieux. Je ne pouvais pas savoir qui allait sortir, il fallait voir ça après le départ. Il fallait bien se préparer car les copains de Shell Va’a sont en forme, avec les autres copains comme Manutea Million, Kévin Céran-Jérusalémy, Tupuria King, mon cousin Tutearii Hoatua…que des « tueurs ». Il n’y avait pas beaucoup de stratégie, il fallait juste prendre un bon départ et bien marquer ceux qui étaient devant pour enfin essayer de finir premier à l’arrivée. »



La stratégie était tout de même importante ?



« J’ai pris un bon départ puis je me suis calé derrière Hotuiterai Poroi. C’est lui qui a donné le rythme. A l’arrivée, je me suis dit que j’allais me décaler et pousser jusqu’au bout, c’est ce que j’ai fait. Ce sont des champions qui ont pu m’expliquer cette stratégie, comme Philippe Bernadino, Karyl Maoni, Lewis Laughlin…Du coup, j’essaie de travailler sur leur stratégie à eux pour ramer un peu plus intelligemment, comme Steeve Teihotaata, Kevin Céran-Jérusalémy aussi… »



Tes objectifs cette saison ?



« Je voudrais gagner toutes les courses importantes comme le Te Aito et le Super Aito. Je vais me préparer pour et quand le jour J arrivera, que le meilleur gagne. Ce ne sera pas facile. Je n’ai pas d’objectifs internationaux dans l’immédiat. Je vise plus à solidifier mon palmarès dans les grandes courses locales. On verra pour l’international plus tard. Au niveau du V6, avec Team Opt, on ne lâche pas face à Shell, c’est le but du sport de toujours aller chercher le meilleur, le plus haut niveau, pour bien représenter le club. En tous cas, cela se passe bien, il y a une bonne entente. On s’entend bien, on essaye de s’entrainer pour aller chercher ce qu’il nous manque pour approcher les Shelliens. On va se préparer pour Hawaiki Nui Va’a. Ce sera ma troisième fois. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Merci aux médias, merci à toi et merci aux sponsors comme Enjoy Life, Huahine Rame, Tini Va’a. Merci à ma famille qui est toujours derrière moi. » Propos recueillis par SB