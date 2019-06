Va’a V6 – Faati Moorea : Encore une large victoire pour Shell Va’a

Tehotu Dubois, barreur de Tamari’i Cps :



Ton analyse de cette longue course ?



« Oui, c’est même une très longue course, on approche les 100 km. Ce fut une course très dure pour nous parce qu’on a repris que cette semaine en raison d’empêchements, un de nos rameurs vient d’être papa…On était venus pour voir ce que l’on pouvait faire par rapport à notre prestation lors de la Tahiti Nui Va’a. Vu qu’on nous a autorisés à ramer avec Air Tahiti, on a pu renouveler l’expérience, cette fois-ci en ramant sous les couleurs de Tamari’i CPS »



Quelle a été votre stratégie ?



« Notre objectif était de limiter la casse et voir si on pouvait faire mieux que notre deuxième place lors de la Tahiti Nui Va’a. Je tiens à remercier les copains, on a fait un super boulot. Le but était vraiment de tenir Shell, de réduire l’écart avec Shell pour qu’ils puissent nous tirer et ainsi créer un écart avec nos poursuivants. C’est ce que l’on a pu faire. On a pu ainsi relâcher un peu vers la fin. »



Quelques mots sur les conditions de course ?



« A l’aller, on a eu un petit vent de côté, ensuite à l’arrivée à Moorea on a eu du calme. Par contre, une fois que l’on a approché les deux motu de l’ex club Méditerranée, on a vraiment senti le vent de face. Ensuite, on a eu du vent de côté, enfin par l’arrière droit, pour finir la course. C’est la deuxième fois que je fais cette course, les conditions étaient similaires. Il faut bien se préparer. »



Vous unir avec Air Tahiti Va’a était le seul moyen de concurrencer Shell Va’a ?



« Beaucoup de clubs comme Tamari’i Cps, comme Air Tahiti Va’a ont un effectif de rameurs assez réduit, environ 8 à 9 bonhommes. On ne peut pas faire les courses à changements qui nécessitent 12 bonhommes. Je remercie donc les organisateurs de nous donner cette possibilité de s’unir pour pouvoir participer à la course. Pour les courses sans changement, chacun reprend ses couleurs habituelles. On verra bien pour la suite. »



Ton frère Taaroa fait partie de Shell Va’a ?



« On connaît tous Shell, en plus ils ont une super équipe, ils sont très forts. On en parle un peu à la maison, on échange par rapport à nos entrainements. Après, au niveau des moyens on ne rivalise pas avec eux. (…) Peux être un jour on ramera sur une même pirogue, c’est déjà arrivé. Aujourd’hui ce n’est pas le cas mais pas de soucis, on s’entend bien ! »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Oui, on remercie les deux équipes respectives Air Tahiti Va’a et Tamari’i Cps. Merci à toutes nos femmes, nos familles. C’est important car on arrive le soir tard à la maison et on part tôt le matin. Merci au staff et à notre directeur Yvonnick Raffin qui nous pousse tous les jours et qui doit être content aujourd’hui. » Propos recueillis par SB