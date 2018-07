Va'a V6 - Fa'ati Moorea : Shell Va'a grand vainqueur MAJ

De bonnes conditions météo



Les conditions de course ont été « moins dures » que celles des éditions de ces dernières années, avec un temps clément et un parcours raccourci. En effet, les pirogues sont parties de Punaauia et non de Pirae en raison de l’organisation prochaine des championnats du monde de va’a vitesse. Cette course à changements reste malgré tout une course longue et difficile.



A ce jeu-là, c’est Shell Va’a qui s’est imposé en menant tout au long de la course et en maîtrisant bien ses changements. Multiple vainqueur de la course de Moloka’i à Hawai’i, une course à changements, Shell Va’a a déjà prouvé qu’elle maitrisait cette technique, même si l’équipe a évolué ces derniers temps avec l’arrivée de l’expérimenté Taaroa Dubois et le départ de certains éléments.



Après sa cinquième place lors du premier grand rendez-vous de la saison - le Marathon Va’a Polynésie 1e -, Shell Va’a a pu cette fois-ci s’offrir une magnifique victoire en 6H18’01 devant Edt Va’a en 6H19’03 et Air Tahiti en 6H19’33 , qui assure une belle troisième place malgré un chavirage. Le gagnant du Marathon Polynésie 1e Team Opt est quatrième en 6H24’29, Paddling Connection est cinquième en 6H28’01 et Hinaraurea sixième en 6H29’30.



Vendredi, Teva remportait la course des femmes devant Ruahatu et Ihilani alors que chez les juniors Team Opt s’octroyait les deux premières places, suivi d’Edt Va’a, Mou’a Tamaiti no Papara et Tohivea. Du côté des vétérans, belle victoire d’Hinaraurea en 6H47’36 devant Cmit Moana Va’a en 6H56’23 et Edt Va’a en 7H01’35. SB