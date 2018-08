Va'a V1 - Super Aito : Kévin Céran-Jérusalémy prendra-t-il sa revanche ?

Si le Te Aito reste la course la plus importante au niveau participation avec ses 1000 rameurs, le Super Aito reste un des moments sportifs les plus importants de la saison de pirogue individuelle. Organisée par l’entreprise Te Aito Events en collaboration avec l’association Ruahatu présidée par Charley Maitere, la course permet aux 100 premiers sénior du Te Aito d’en découdre. C’est Steeve Teihotaata qui a remporté cette année le Te Aito, suivi par Kevin Céran-Jérusalémy et Manutea Million.



Alors que le Super Aito s’était déroulé à Mataiea l’année dernière, - où Rete Ebb avait pu s’imposer à domicile -, cette année l’organisation a décidé de faire partir de Moorea les cent cinquante participants pour une arrivée à la Pointe Vénus. Les cinquante rameurs supplémentaires sont composés des 5 premiers juniors U19, 10 premiers master 40, 10 premiers master 50 et 25 sélectionnés des îles.



Quelques visiteurs seront également présents avec Tupuria King, le numéro un néozélandais, Ika José Hidalgo et Tuumaheke Duran Veri Veri de Rapa Nui et Kévin Harbulot de Nouvelle Calédonie. Le parcours proposé est de 35 km. Avec le temps ensoleillé et la houle non-significative annoncée, les organismes devraient être soumis à rude épreuve. SB