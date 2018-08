Va'a V1 - Super Aito 2018 : Steeve Teihotaata devant Taaroa Dubois et Damas Ami

La 27e édition du Super Aito s'est déroulée ce samedi 25 août entre Moorea et Tahiti. Après plus de trois heures de course entre la pointe Temae et la pointe Vénus, c'est finalement Steeve Teihotaata, alias " l'extraterrestre " qui s'est imposé devant Taaroa Dubois et Damas Ami. Chez les vétérans, c'est Roland Teahui qui s'impose.



Après avoir remporté le Te Aito 2018, Steeve Teihotaata gagne donc le Super Aito, le grand rendez-vous de la saison de va'a marathon V1 en Polynésie. La course à réuni les 100 meilleurs open du Te Aito. Après un âpre combat dans la dernière heure de course contre Taaroa Dubois et Damas Ami, Steeve Teihotaata a eu le dernier mot en arrivant le premier à la Pointe Vénus après un parcours de 35 km effectué quasi en totalité en « remontée », contre les éléments.



Bel exploit également pour Roland Teahui, vétéran de la catégorie + de 50 ans, qui termine premier des vétérans +40 et +50 ans. SB



Rédigé par SB le Samedi 25 Août 2018 à 15:02 | Lu 373 fois

