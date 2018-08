Va'a V1 - Super Aito 2018 : Steeve Teihotaata "C'était à la force des bras..."

Parole à Steeve Teihotaata :



Quelle était la stratégie ?



« C’est simple, partir et essayer de tenir ! (rires) ! Non, c’était juste de ne pas reproduire la même erreur de 2012. En faisant des traversées d’île en île, on peut se tromper de cap. J’ai pu voir en arrivant au poteau blanc qu’on avait été les meilleurs en termes de cap avec Taaroa. J’ai commencé à « psychoter » en arrivant au poteau blanc, j’ai demandé au bateau devant nous si on était toujours premiers. Quand Taaroa m’a rassuré à ce niveau-là, on a pu travailler sereinement le long du récif car il n’y avait plus de cap à tenir. »



« C’était à la force des bras. Je savais que vu que c’était de la remontée, ça n’allait pas être facile pour moi de me barrer…mais je tenais vraiment à gagner aujourd’hui. Merci Seigneur de m’avoir donné cette victoire au Super Aito, surtout avec tout ce bla bla qui fait qu’apparemment quand tu gagnes quelque chose et tu l’as pas vraiment mérité…(NDLR Steeve n’avait pas participé aux championnats du monde avant sa victoire au te Aito) donc content d’avoir gagné pour eux…enfin pour être satisfait de soi d’abord et ensuite pour tout le reste. »



Une préparation non-stop depuis le te Aito ?



« Oui, voilà. Non-stop et à fond. J’en profite pour remercier tous les copains qui me suivent, qui s’entrainent avec moi, qui me donnent des conseils. C’est tout petit mais quand tu prends chaque conseil de chaque copain, cela fait une grosse avancée, cela fait une victoire au Super Aito 2018. Merci beaucoup et merci Seigneur. » Propos recueillis par SB