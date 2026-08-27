

Va’a - Team OPT lauréat de la Air Tahiti Race

Tahiti, le 13 septembre 2026 - La 9e édition de la Air Tahiti Race a eu lieu samedi matin entre la plage du Taaone et Papenoo en aller et retour sur 27 km pour la course phare seniors/vétérans 40 ans hommes. Team OPT s’est imposé en 2 h 01’ 07’’ devant Shell Va’a qui a terminé à 38 secondes du vainqueur. L’événement a rassemblé 55 équipages toutes catégories confondues.



Retour au V6 samedi au titre du calendrier local après les courses V1 du Te Aito et Super Aito. Mais nombre de rameurs présents samedi étaient aussi récemment engagés en V6 du côté de Singapour pour les Championnats du monde de vitesse avec le succès que l’on sait pour les couleurs tahitiennes.



Le programme du jour s’est ouvert avec la course juniors filles et mixtes, celle des seniors et vétérans 40 ans étant lancée de la plage du Taaone à 10 h 25 soit cinq minutes avant celle des juniors garçons, vétérans 50 ans et entreprise. Le soleil était resplendissant mais le vent de nord-est était également bien présent ce qui a imposé à tous les rameurs, que ce soit sur les courses de 15, 20 et 27 km, en direction de la Pointe Vénus une difficile remontée face à vent. Trente-et-un va’a, 17 seniors et 14 vétérans 40 ans, s’élançaient de Aorai Tini Hau en direction de Papenoo où étaient fixés le demi-tour de la grande course du jour longue de 27km.



Au fil de la remontée un quatuor se dégageaient en tête. OPT A, B et C et Shell Va’a A passaient bord à bord au bout de la Pointe Vénus, Shell Va’a B étant un peu plus loin derrière. Les positions commençaient à se décanter au demi-tour de Papenoo lorsque Team OPT C cédait du terrain. Dans la descente vers la passe de Taaone, la bagarre était intense entre les va’a de tête et dans un surf soutenu. Mais Team OPT A parvenait à prendre deux puis trois longueurs d’avance sur Shell Va’a pour rentrer en tête dans la baie du Taaone. Hitiroa Masingue et ses coéquipiers ne lâchaient rien dans le final et gardaient leur avance jusque sur la ligne d’arrivée que les postiers coupaient en 2 h 01’ 07’’. Hotuterai Poroi et ses partenaires concédaient 38 secondes prennant la deuxième place devant Team OPT B qui terminait à 53 secondes. Shell Va’a B suivait dans la hiérarchie à plus de 4 minutes devant Team OPT C et Enviropol Va’a. EDT Va’a a fait 1 et 2 en seniors hommes 40 ans.

Ça promet pour Molokai et Hawaiki Nui Va’a



Vainqueur des deux dernières grandes courses de V6 au Trophée de l’Amiral en l’absence du Team OPT et lors du Marathon Polynésie 1re en présence du Team OPT deuxième, Shell Va’a a dû laisser la victoire à son principal adversaire samedi mais ça ne préjuge de rien pour la suite de événements. Team OPT vainqueur à Molokai en 2025 et Shell Va’a se retrouveront sur les eaux de Hawaii le dimanche 11 octobre et ça promet encore une belle bagarre tout comme à Hawaiki NuI Va’a fin octobre où Shell Va’a remettra son titre en jeu.



Dans les autres courses du jour, samedi, soulignons les victoires de Pirae va’a en juniors filles. Il ne pouvait en être autrement sauf abandon un seul va’a ayant pris le départ de la catégorie. Victoire également de Air Tahiti en mixte qui avait remporté la course reine en 2025 mais n’y était pas engagé cette année. Victoire enfin de Vini Va’a en catégorie Entreprise, du Team OPT en juniors garçons et de Toa Tai Va’a en vétérans hommes 50 ans. Aldo Maueau responsable de l’organisation de la Air Tahiti Race avait le sentiment, à juste titre, d’une journée de va’a réussie : “On est déjà satisfaits de la participation avec 55 équipages engagés, toute catégories confondues. Ça confirme que notre course est l’une des plus grandes épreuves localement en V6. Un petit regret chez les féminines : un seul équipage en junior et aucun en senior c’est dommage ; mais il y avait par contre des féminines en mixte. C’est une belle journée de va’a car les conditions étaient bonnes, une remontée difficile face au vent jusqu’à Papenoo et une descente spectaculaire dans le surf au retour sous le soleil. Je pense que c’était une bonne préparation pour les rameurs qui vont aller à Molokai et pour tous les autres qui feront Hawaki Nui.”



La reprise du calendrier de V6 est en tout cas bien lancée et pourrait se poursuivre avec la Air Tahiti Nui Race le samedi 26 septembre sous réserve toutefois, à l’heure actuelle avant les grandes échéances internationales.



Patrice Bastian







Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 13 Septembre 2026 à 14:46 | Lu 275 fois



