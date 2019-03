Va’a, Sup, kayak – Arii Hoe no Papeete : Damas Ami, Keoni Sulpice et Jonathan Savigny au top

La 16e édition de la course Arii Hoe no Papeete s’est déroulée ce samedi 2 mars entre Mahina et Papeete sur un parcours de 15 km. Pas moins de 170 participants ont pris part à la course. Environ 80 pirogues V1 étaient inscrites. Après la victoire du rameur de Pirae Va’a Kévin Céran-Jérusalémy lors de la Taaroa Race le 23 février dernier, c’est autour du rameur de Shell Va’a Damas Ami de s’imposer.



Le rameur originaire de Rangiroa Damas Ami boucle le parcours en 1H03 devant Charles Tenauri (+ 5 secondes) et Steeve Teihotaata (+16 secondes). On retrouve en quatrième position Paiateuira Tamaititahio suivi de Kévin Céran-Jérusalémy. La course s’est faite par mer calme avec peu de surf, elle a donc été éprouvante pour les organismes, au vu des températures actuelles.



La course Arii hoe no Papeete a été la première course de va’a ouverte aux stand up paddle. C’est donc logiquement que plus d’une trentaine de SUP étaient présents au départ de cette course qui compte pour le championnat de Polynésie de Sup. Pour la première fois, c’est le jeune Keoni Sulpice qui s’impose devant Georges Cronsteadt, Niuhiti Buillard, Enzo Bennett et Ricky Aitamai.