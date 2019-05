Va’a Scolaire – Eimeo Race 2019 : La victoire pour le collège de Bora Bora

L’Eimeo Race est un des moments forts du calendrier du sport scolaire proposé par l’Union du Sport Scolaire Polynésien (USSP). La course est co-organisée par l’association sportive du collège de Pao Pao. L’Eimeo Race est inscrite au calendrier des grands évènements soutenus par le Pays. L’Eimeo Race se déroule chaque année à Moorea sur deux jours. Elle est une course par étapes qui regroupe une quarantaine de collèges et de lycées.



Trois catégories étaient représentées avec les « Taurea » (élèves nés en 2001 et avant), les « Teina » (nés en 2002 et 2003) et les « Piri Teina » (nés en 2004 et 2005). Neuf étapes étaient au programme de cette 18e édition entre Pao Pao, Papetoai, Haapiti, Afareitu et Temae. Cette course a été initiée par le professeur de sport du collège de Pao Pao Tibo Cattiau en 2002, il s’agissait au départ de relier les deux collèges de l’île. Aujourd’hui, ce sont tous les archipels polynésiens qui sont concernés et même plus puisqu’Hawai’i était de la partie.



Il y avait au total 41 équipes, dont 4 équipes féminines et une équipe étrangère. Au total, ce sont environ 600 élèves et 200 encadrants qui se sont retrouvés pour ce rendez-vous sportif, éducatif et convivial autour de l’île sœur. A noter toutefois cette année l’absence des Australes. Les conditions ont été favorables, un léger vent a corsé quelque peu certaines parties du parcours.



Au classement par catégories, c’est le lycée Pomare qui s’impose dans la catégorie Taurea devant le lycée Gauguin et le lycée de Papara. Dans la catégorie Teina, c’est le collège de Bora Bora qui s’impose devant le lycée de Uturoa et le lycée de Taravao. En Piri Teina, c’est le collège de Teva i Uta qui gagne devant le collège de Huahine et le collège de Pao Pao. Au scratch, c’est le collège de Bora Bora qui s’impose. SB