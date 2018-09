Va'a Marathon - Catalina Race : La victoire pour Team Teva et Air Tahiti

Parole à Vaimiti Maoni :



Quelques mots sur votre préparation ?



« Pour la Catalina Race, nous nous sommes préparées deux semaines avant, sachant qu’avec les filles, nous nous voyons uniquement les mercredis et les samedis. Rodo et Philippe Bernadino nous coachent durant les entraînements. »



Que représente pour vous cette course ?



« Nous participons à cette course en partie grâce aux six billets d'avion offerts par Air Tahiti Nui à destination de Los Angeles remportés lors d’Hawaiki Nui Va’a 2017. Les six autres billets ont été payés par le club. La Catalina Race est une des plus grandes compétitions de va’a aux Etats Unis, réunissant sur la ligne de départ plus de 120 va'a. C'est sûr que c'est une fierté pour nous de représenter la Polynésie à l'étranger, même si le va'a féminin est mis un peu de côté chez nous. »



Comment s’est déroulée la course ?



« La course s'est super bien passée pour nous, après un très bon départ. On avait l'impression de voler avec notre va'a Fai hyper léger. Il y avait une très bonne connexion entre les filles et donc un super feeling. Au bout d'une demi-heure, nous avions déjà 500 mètres d’avance sur nos poursuivantes Dana Point, nos principales adversaires. En tête de course, nous avons même rivalisé avec une équipe mixte qui a finalement lâché prise sur la fin ! Nous étions bien tout le long de la course, la mer était calme et le cadre agréable. »



Quelques mots sur le Team Teva ?



« Pour cette course, notre team était composé de dix rameuses dont une remplaçante, puisque c'est une course à changements à trois regroupant les meilleures rameuses du fenua. Nous avions Hinatea Bernadino, leader et capitaine de l'équipe, Marguerite Temaiana en moteur, Tea Cowan-Lorfèvre en moteur et également faahoro, Puarui Guntaro en poste deux et faahoro, Maite Arai-Lorfèvre en poste de peperu, Vehi Lanteires peperu et poste cinq, Tenaturanui Maono de Huahine en moteur, Inamaru Tere de nouvelle Zélande en poste deux et moi-même en tant que faahoro. Sans oublier Ranitea Tevaearai en remplaçante. Sur le va'a, il n'y a que la capitaine qui parle et le coach du bateau. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Notre prochain objectif est bien sûr la grande course de Hawaiki Nui Va'a en novembre où nous tenterons de défendre notre titre pour participer à nouveau à la Catalina Race l'an prochain, pour essayer de remporter une troisième victoire consécutive. Notre déplacement ici ne serait pas possible sans l'aide de la commune de Teva i Uta, Vatea et Jo de Fai Va'a ainsi qu'Alex Gonzales, représentant de Fai Va'a aux États-Unis que nous tenons vraiment à remercier, sans oublier le staff, toutes nos familles et toute la Polynésie qui nous soutient. Un grand merci également à notre compagnie Air Tahiti Nui au nom de l’équipe. » Propos recueillis par SB