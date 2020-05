Va'a : Les courses du Heiva annulées

Tahiti, le 25 mai 2020 - La Fédération tahitienne de va'a a annoncé lundi l'annulation des courses du Heiva Mata'eina'a initialement prévues entre le 27 juin et le 14 juillet sur le site de Tehoro à Mataiea.



Nouveau coup dure pour les amateurs de va'a. Après l'annulation des courses du Te 'Aito et du Super 'Aito, la Fédération tahitienne de va'a (FTVAA) a annoncé lundi l'annulation des courses du Heiva Mata'eina'a. L'événement, organisé depuis 2015 sur le site de Tehoro à Mataiea, rassemble chaque année près de 2 000 personnes.



Les courses devaient initialement se tenir entre le 27 juin et le 14 juillet. Les 'aitos, vêtus de leur plus beau pareo, s'affrontaient ensuite dans le lagon de Mataiea sur des courses en V1, V3, V6 et en super tauati (V16). La course du Fa'a'ati Moorea faisait également partie de ce beau programme.



"Même si déconfinement général a été annoncé on a préféré prendre nos précautions", indique-t-on du côté de la fédération de va'a. Avec cette nouvelle annulation le calendrier de la saison de va'a se voit amputer de l'un de ses événements les plus populaires de l'année.



A noter que la FTVAA a prévu mercredi une réunion avec les représentants de clubs pour aborder avec eux une refonte du calendrier des compétitions pour cette année.