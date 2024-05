Va’a : Les clubs se chauffent pour Hawaii

Tahiti, le 6 mai 2024 - Les championnats de Polynésie de vitesse se poursuivaient, ce dimanche. Au programme de la journée : les courses de club en V6, à moins de 100 jours de la World Club Championship à Hawaii, où des clubs de va'a du monde entier s’affronteront pour le titre. Dimanche, malgré les absents, EDT Va'a a fait la loi à Taaone.



Après une première journée de championnat de Polynésie de vitesse forte en émotions, c’est cette fois au tour du travail d’équipe de briller. Ce dimanche 5 mai, après la journée des V1, c’est au V6 de s’affronter sur les 500 mètres de cette baie de Taaone. Et comme samedi, une qualification pour les Championnats du monde de Hilo, demeure au bout de cette ligne droite. Comme le dit le président de la Fédération tahitienne de va'a, Rodolphe Apuarii : “Aujourd’hui, il faut gagner sa place.”



Les Championnats du monde se dérouleront en deux parties : le World Elite Championship du 16 au 17 août, où l’élite de chaque pays s’affrontera en V1, V6 et V12. Et le World Club Championship où les clubs de Polynésie affronteront les plus gros clubs des autres pays participants pour élire le meilleur, du 18 au 24 août. “Les rameurs participant à la compétition élite seront autorisés à rejoindre l'équipe de leur club, mais sont limités à trois membres d'Élite par inscription en V6 ou à six membres par inscription en V12”, précise le règlement de la compétition hawaiienne, afin d’équilibrer les courses. En bref, une course pour faire briller son pays, et une autre pour faire briller son club à l’international.



La date limite pour les inscriptions aux Championnats du monde de Hilo est fixée au 10 mai, a annoncé la Fédération internationale de va'a. Il faut donc désigner qui représentera la Polynésie à cette compétition qui se déroulera à Hawaii, du 16 au 24 août en V1, V6 et V12. Mais aussi décider quels clubs polynésiens pourront participer à ce championnat des clubs. Selon le règlement de la Fédération internationale, Tahiti peut envoyer trois rameurs dans chaque catégorie en V1, des J16 au Master 80. Et en équipe, la Polynésie doit rassembler une équipe de six rameurs pour les juniors garçons et filles, et une équipe de 12 rameurs pour les courses V6 et V12 de séniors hommes et femmes, explique Rodolphe. “Comme les séniors ont aussi la V12, il nous faut 12 rameurs et deux remplaçants. Dix seront donc qualifiés lors de nos courses et quatre par la commission. C’est la commission de sélection qui va décider en fonction de l’équipage, afin de voir s’il y a un barreur, un capitaine… pour avoir une bonne cohésion d’équipe.”



EDT, la terrible



Les courses des V6 de ce dimanche avaient donc un parfum hawaiien, pour les clubs polynésiens. Chacun s’est démené pour envoyer son club le plus haut dans le classement, pour pouvoir côtoyer les plus grands de la discipline. Chez les cadettes, EDT Va'a a raflé la mise en 2:04,04, devant une grosse équipe de la Team Tamarii Mataiea. Le Club EDT, inarrêtable chez les jeunes pousses de la pirogue, en a fait de même chez les cadets et a pris la première place sur un chrono final de 01:49,05, et chez les juniors filles également, en 02:02,81. Seule la Team OPT est parvenu à stopper le monstre EDT, en s’installant sur les deux plus hautes marches du podium avec son équipe A et B chez les juniors garçons. EDT a pris la troisième place avec son équipe B, à cause du forfait de son équipe A.



Chez les seniors Dames, Ihilani Va'a a braqué le podium avec ses deux équipes, ne laissant qu’une seconde place à pourvoir dans la catégorie. C’est le club Teva qui s’en est occupé, avec un temps de 01:59,29, se glissant entre l’équipe A et B du redoutable club Ihilani Va'a. Pour les seniors hommes, ça a été un peu plus compliqué. Déjà parce que beaucoup d’équipes étaient déclarées forfait le jour de la course, notamment car certaines avaient déjà leur place garantie aux Championnats du monde. En tout cas, EDT Va'a, la Team OPT et Paddling Connection n’ont pas ramé pour les seniors. Dans ces conditions, c’est une énorme Team Tamarii Mataiea qui s’est emparé de la première place en V6, en bouclant les 500 mètres en 01:36,72. Rimatara Va'a et Le district va'a de Bora Bora s’occupant de clore le podium, plusieurs secondes derrière les six rameurs de la Team Tamarii.



Les courses V6 des vétérans ont donné lieu à plus de diversité, permettant à d'autres clubs de briller. Chez les vétérans 40 ans, c’est le club Varu Rea Va'a qui a gagné chez les femmes et le district de Moorea chez les hommes. Dans la catégorie 50 ans, Ruahatu a réussi à surclasser la team Tamarii Mataiea et la Team OPT chez les femmes, alors que le Club Mata Are Va s’est emparé de la première place chez les hommes. De la diversité certes, sauf dans cette dernière catégorie des Vétérans 60. Chez les hommes comme chez les femmes, le club Rautere a monopolisé la première place.