Va’a – Kyle Taraufau enrichit le palmarès du Super Aito

Tahiti, le 8 septembre 2024 - La 32e édition du Super Aito, qui s’est déroulée samedi sur deux étapes, lancée de la plage de Taaone pour une distance totale de 38 km, a été remportée par Kyle Taraufau. Le rameur du Team Air Tahiti s’est imposé au classement général en 2 h 47’ 25’’, soit avec 20 secondes d’avance sur Tuatea Teraiamano du Team OPT, Revi Thon Sing d’EDT Va’a complétant le podium scratch en 2 h 48’ 35’’.



Le parc Aorai tini hau n’était pas aussi fréquenté que prévu, en début de matinée samedi, en préambule au lancement de la Super Aito Sprite Channel Race 2024 organisée par Te Aito Events et ses deux responsables, Mara Aitamai et Charley Maitere, co-fondateurs de l’épreuve qu’ils ont reprise en main cette année. Les deux dirigeants avaient décidé d’annuler la course féminine car beaucoup de complications se sont présentées pour l’organiser et le Super Aito 2024 a dû composer avec la concurrence le même jour de la Catalina Race en Californie et pour laquelle des clubs tahitiens avaient fait le déplacement, et en particulier Shell Va’a et les Team OPT et Air Tahiti Nui. Nombre de ténors étaient donc absents samedi, d’autant que d’autres continuent de boycotter l’épreuve depuis l’édition 2022 qui avait engendré l’insatisfaction de nombreux rameurs. De plus, tous ceux qui avaient obtenu leur qualification pour le Super Aito par le biais du Te Aito au mois de juin ne sont pas venus samedi, ce qui a nettement réduit la participation globale envisagée. Mais il restait tout de même un beau plateau pour animer le Super Aito 2024 et ses deux étapes aux profils très différents.



Au programme, une étape de 10 km, dite sprint, baptisée Challenge Carlos Perez entre la plage de Taaone et le motu Uta, aller et retour, dont le départ était donné à 8 h 30. Les quelque 80 participants, toutes catégories confondues, remettaient ça à midi dans le cadre du Challenge Karyl Maoni pour se lancer vers le motu Martin et parcourir 28 km dans des conditions difficiles avec un fort vent et une houle contraire dans la remontée vers le motu, la descente retour vers l’arrivée étant relativement moins exigeante avec beaucoup de surf.



Et même s’il manquait beaucoup de pointures, les deux étapes ont été négociées sur un rythme intense, mais il est vrai que les rameurs potentiellement aptes à monter sur les podiums étaient particulièrement motivés par le prize money d’un montant total de 3 millions de francs. Au terme de la première étape, Kyle Taraufau avait pris une petite option sur la victoire finale en s’imposant en 56’ 57’’ devant Revi Thon Sing qui a terminé à 9 secondes, Tuatea Teraiamano suivant à 25 secondes, Hitiroa Masingue à 27 secondes et Tapuarii Tamaititahio à 34 secondes. Kyle Taraufau attaquait la deuxième étape en leader, mais la faiblesse des écarts laissait augurer une belle bagarre sur un plan d’eau particulièrement agité entre la plage de Taaone et le motu Martin.



Kyle Taraufau résiste à Tuatea Teraiamano



Et du combat, il y en a effectivement eu entre les cinq rameurs de tête de la première étape, tous restant au contact les uns des autres, à l’exception de Revi Thon Sing qui était légèrement décroché mais qui restait encore dans la course pour la victoire finale. Un autre rameur s’était mêlé au groupe de tête, en l’occurrence Tahianu Mahaa, d’origine tahitienne mais qui avait fait le déplacement de Toulon. À l’approche du Motu Martin, il allait néanmoins décrocher peu à peu, tout comme Revi Thon Sing qui allait laisser partir ses principaux adversaires dans le surf au retour. On assistait à l’avant à un mano à mano entre Kyle Taruafau et Tuatea Teraiamano, Hitiroa Masingue et Tapuarii Tamaititahio comptant une trentaine de mètres de retard. Les deux hommes de tête rentraient dans la baie de Taaone quasiment côte-à-côte, mais cela ne faisait pas les affaires de Tuatea Teraiamano qui devait reprendre 25 secondes à Kyle Taraufau pour l’emporter au général. Le rameur du Team OPT finissait au sprint pour remporter la 2e étape, celui du Team Air Tahiti ne concédant que cinq secondes de retard, ce qui lui a permis d’inscrire son nom au palmarès du Super Aito et de recevoir un chèque appréciable de 500 000 francs lors de la remise des prix. Tuatea Teraiamano a également reçu un chèque conséquent qui est venu récompenser sa deuxième place au général, Revi Thon Sing montant aussi sur le podium scratch malgré une deuxième étape où il a été moins en vue que prévu.



À l’issue de la course, le vainqueur Kyle Taraufau nous a livré ses impressions : “C’est ma première victoire au Super Aito et c’est vraiment une grande satisfaction, même s’il manquait des rameurs de l’élite, mais il y avait quand même du haut niveau aujourd’hui. Ça m’encourage pour continuer à bien m’entraîner. Lors de la première étape, j’ai cherché à bien sortir et à tester mes principaux adversaires. J’ai gagné, ce qui m’a mis en confiance pour la deuxième étape. Mon objectif était de rester au contact de mes plus proches poursuivants et quand j’ai vu que Tuatea mettait beaucoup de rythme, je me suis accroché et j’ai géré pour rester à sa hauteur, d’autant que j’ai quand même laissé des forces dans la première étape. Je fais 2e dans la deuxième étape, mais l’essentiel, c’était bien de gagner le général.”

Un autre format en 2025



Les podiums se sont succédé lors de la remise des prix. On soulignera les performances de Kahea Taie, vainqueur en U19 et 15e au scratch ; Charles Taie, lauréat en master et 9e au scratch ; Touanui Ly, vainqueur de la nouvelle catégorie ouverte pour les rameurs des îles et qui a lui aussi fini dans le Top 10 du scratch ; ainsi que Tahianu Mahaa, vainqueur du classement international (quatre participants) et auteur d’une belle 7e place au scratch.



Mara Aitamai regrette bien sûr une participation moins importante que prévu, en particulier au niveau des ténors, mais il a pris acte et envisage déjà d’apporter des changements pour l’édition 2025 : “Il manquait des cadors mais il y avait quand même un beau plateau. On a proposé deux exercices différents avec une course sprint le matin et une étape plus longue l’après-midi avec des conditions de vent et de houle soutenues. Il fallait être costaud dans la remontée vers le motu Martin et bien profiter du surf au retour. On va changer le format de l’épreuve en 2025 en proposant quatre étapes et en étoffant le plateau des étrangers, mais en gardant le format de qualification pour les locaux à partir du Te Aito. Et puis on essaiera évidemment de programmer le Super Aito à une date où il ne sera pas en concurrence avec des compétitions à l’extérieur, comme cela a été le cas cette année avec la Catalina Race.”



Prochain rendez-vous de va’a, samedi prochain avec la 7e édition de la Air Tahiti Race V6 qui se déroulera à partir du parc Vairai.



Patrice Bastian

Résultats

Classements généraux



TOP 20 SCRATCH

1. Kyle Taraufau (Team Air Tahiti) 2 h 47’ 25’’

2. Tuatea Teraiamano (Team OPT) 2 h 47’ 45’’

3. Revi Thon Sing (EDT Va’a) 2 h 48’ 35’’

4. Hitiroa Masingue (Team OPT) 2 h 48’ 40’’

5. Tapuarii Tamaititahio (Enviropol) 2 h 48’ 50’’

6. Ritchy Labbeyi (Shell Va’a) 2 h 52’ 24’’

7. Tahianu Mahaa (Fra) 2 h 53’ 21’’

8. Touanui Ly (Hinaraurea) 2 h 54’ 02’’

9. Charles Taie (Pirae Va’a) 2 h 54’ 21’’

10. Manatea Bopp Du Pont (Te Ui Hoe) 2 h 55’ 14’’

11. Georges Cronsteadt (Mataiea Va’a) 2 h 56’ 01’’

12. Kenny Poroi (I Mua Nui) 2 h 56’ 59’’

13. Enoha Deane (EDT Va’a) 2 h 59’ 07’’

14. Heremoana Tetua (Manotahi Va’a) 2 h 59’ 12’’

15. Kahea Taie (Pirae Va’a) 2 h 59’ 37’’

16. Tamatoa Tauhiro (Tuaiva Nui) 3 h 00’ 13’’

17. Bruno Tauhiro (Tuaiva Nui) 3 h 00’ 45’’

18. Chris Faremiro (Hinaraurea) 3 h 00’ 48’’

19. Viriamu Varetupu (Tamarii CPS) 3 h 01’ 16’’

20. Teiva Tufaaimea (Te Firinape) 3 h 02’ 14’’

…

68 rameurs classés





TOP 10 OPEN

1. Kyle Taraufau (Team Air Tahiti) 2 h 47’ 25’’

2. Tuatea Teraiamano (Team OPT) 2 h 47’ 45’’

3. Revi Thon Sing (EDT Va’a) 2 h 48’ 35’’

4. Hitiroa Masingue (Team OPT) 2 h 48’ 40’’

5. Tapuarii Tamaititahio (Enviropol) 2 h 48’ 50’’

6. Ritchy Labbeyi (Shell Va’a) 2 h 52’ 24’’

7. Manatea Bopp Du Pont (Te Ui Hoe) 2 h 55’ 14’’

8. Kenny Poroi (I Mua Nui) 2 h 56’ 59’’

9. Enoha Deane (EDT Va’a) 2 h 59’ 07’’

10. Viriamu Varetupu (Tamarii CPS) 3 h 01’ 16’’



TOP 5 MASTER

1. Charles Taie (Pirae Va’a) 2 h 54’ 21’’

2. Georges Cronsteadt (Mataiea Va’a) 2 h 56’ 01’’

3. Bruno Tauhiro (Tuaiva Nui) 3 h 00’ 45’’

4. Teiva Tufaaimea (Te Firinape) 3 h 02’ 14’’

5. Manuarii Maihota (Mataiea Va’a) 3 h 03’ 46’’



PODIUM U19

1. Kahea Taie (Pirae Va’a) 2 h 59’ 37’’

2. Tamatoa Tauhiro (Tuaiva Nui) 3 h 00’ 13’’

3. Maia Campbell (Horouta Waka) 3 h 03’ 46’’



PODIUM MOTU (ÎLES)

1. Touanui Ly (Hinaraurea) 2 h 54’ 02’’

2. Chris Faremiro (Hinaraurea) 3 h 00’ 48’’

3. Tetahio Tapea (No Te Mau Motu) 3 h 02’ 23’’



PODIUM INTERNATIONAUX

1. Tahianu Mahaa (Fra) 2 h 53’ 21’’

2. Bruno Zlatar Quintans (Chi) 3 h 05’ 57’’

3. Hobey Beack (Haw) 3 h 17’ 25’’

