Va’a – David Tepava : « Il faut ramer ensemble »

Parole à David Tepava, coach et barreur de Shell Va’a :



Une dernière victoire écrasante pour Shell Va’a ?



« Qui dit temps calme, dit vagues de bateaux pour les autres, donc on a poussé, poussé tout au long de la course. Voilà. Je suis satisfait de ce résultat, c’est positif pour nous. Comme je l’ai toujours dit, on se prépare bien pour ce genre de résultat. L’objectif était de gagner les trois étapes de la Tahiti Nui Va’a mais avec une telle avance, c’est encore mieux pour le moral, on va dire. »



Pour les courses à changement, c’est un avantage d’être un groupe important ?



« Que cela douze, six ou trois, il faut ramer ensemble donc c’est important de bien se préparer, de bien coacher les gars pour bien les mettre en confiance pour être au maximum pendant la course. »



Ton retour au coaching a permis à Shell Va’a de redevenir très fort ?



« La clé, c’est tout simple. Cela fait presque 18 ans que je suis dans Shell Va’a. J’ai gagné toutes les grandes courses plusieurs fois. Donc avec l’expérience, la lecture du plan d’eau…c’est un tout. C’est ce que je transmets en ce moment aux gars. Ce qui est important aussi c’est leur écoute, leur confiance. C’est ça qui fait la différence à chaque course. »



Un chef respecté c’est primordial ?



« C’est sûr qu’un chef respecté c’est bien mais un chef qui connaît, c’est encore mieux. »