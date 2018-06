Va'a - Championnats du monde de vitesse : " Le plus gros événement sportif depuis 1995 "

Parole à Jean Chicou :



Comment se passe la dernière ligne droite ?



« Les gros soucis que l’on a pu avoir, financiers comme techniques, sont résolus. Il reste des détails à régler comme dans toute organisation. Globalement, on est confiants. Cela se passe bien dans tous les domaines notamment au niveau fréquentation. On a 2050 athlètes inscrits, cela fait environ 1700-1800 étrangers qui vont venir sur le site. On aura 33 Pays. Le COL va héberger 500-600 athlètes, les autres seront hébergés un peu partout. Cela va faire marcher l’économie du Pays avec les hôtels, Airbnb, les pensions…Ça, c’est calé. Le matériel est prêt, toutes les pirogues sont prêtes, l’installation du plan d’eau commence à se faire depuis quelques jours. »



Vous avez une équipe très jeune ?



« C’est un challenge. L’idée c’était de faire confiance à nos jeunes, de les motiver à venir travailler pour voir ce qu’est le monde du travail. On a pris un gros risque, on a eu beaucoup plus de travail en tant que responsables parce qu’il a fallu les former mais l’efficacité, le rendement est vraiment à la hauteur de ce qu’on attendait de ces jeunes. Ces jeunes des quartiers ont cru à la réussite de ce projet exceptionnel. On les a mis en situation de se rendre utile. On est pas le ministère du travail mais on espère que les formations vont leur ouvrir les yeux vers quelque chose de plus intéressant plus tard. On essaye déjà d’imaginer la suite pour eux, pour éviter qu’ils ne retombent dans l’oisiveté. C’est le côté solidaire du projet. »



Vous avez pu bénéficier d’un budget de plus de 300 millions ?



« Oui, cette année c’est plus de 300 millions et en 2017 également. C’est un gros budget mais c’est un événement mondial. C’est le plus gros événement sportif en Polynésie française depuis 1995. La répartition se fait quasiment à part égales entre le Pays, l’Etat, les communes et les partenaires privés, on ne ponctionne pas 300 millions, comme certains on a pu le dire, au Pays. On a une subvention du Pays qui représente 1/3 ou ¼ du montant global, on a des fonds propres, on met en place des systèmes pour constituer notre budget. Il y a les dépenses mais aussi les retombées économiques. Ces 1800 personnes qui vont venir à Tahiti sur huit jours vont dépenser de l’argent et faire tourner l’économie. Cela va équilibrer un peu l’argent reçu. » Propos recueillis par SB