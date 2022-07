Uturoa officiellement sans dépotoir

Tahiti, le 6 juillet 2022 – C'est à présent officiel, Uturoa à Raiatea n'a plus de dépotoir depuis le 29 juin, le propriétaire du terrain ayant mis fin au bail. Comme l'a annoncé la communauté des communes Hava'i le service de collecte des déchets est perturbé et celui pour les professionnels “est à son minimum”.



Nous l'évoquions dans nos colonnes le 6 mai dernier, c'est à présent chose faite. La commune de Uturoa à Raiatea n'a plus accès à la décharge de Tepua. Le site été fermé le 29 juin, par suite de la volonté de son propriétaire de ne pas reconduire le bail avec à la commune. La fermeture a été annoncée sur les réseaux sociaux, mercredi matin, par la communauté de communes Hava'i (ComCom), dont fait partie Raiatea.



Dans sa publication, elle précise que “le service de collecte des déchets des professionnels est à son minimum”, soulignant que la benne à carton du parc à matériel a été retirée. La ComCom invite les usagers à se “rapprocher des agriculteurs ou de l'exploitant qui vient d'acquérir un incinérateur à cartons si besoin”. Il est également précisé que la collecte de déchets encombrants et de chantier à la demande, “est interrompue jusqu'à nouvel ordre”. Le 28 juin, quelques jours avant, la ComCom annonçait déjà des perturbations, cette fois auprès des particuliers, sans plus de précisions. La communauté Hava'i dit aujourd’hui que les élus sont en attente de nouveaux éléments pour décider de la suite à donner, promettant de tenir la population informée “de l'avancement des décisions prises par les élus”.



Rappelons que la ComCom Hava'i, qui regroupe les communes de Taputapuātea, Tumaraa, Uturoa, Huahine, Taha'a et Maupiti, avait été épinglée par un récent rapport de la Chambre territoriale des comptes sur sa gestion de la collecte des déchets, seule compétence qu'elle exerce. La juridiction financière avait alors pointé une gestion partielle et inaboutie, avec un traitement des déchets présentant de graves lacunes, soulignant “l’absence d’infrastructure réglementaire” qui a “conduit progressivement à une situation écologique très dégradée”. Le projet de longue date de centre d'enfouissement technique (CET) de Raiatea a pris du retard pour raisons administratives, et selon les conclusions de la CTC, s'il voit le jour, “il n’est pas prévu qu’il soit opérationnel, au mieux, avant 2026”.



