Université de Polynésie : Vous pouvez retirer vos dossiers d'inscription

La troisième phase de la procédure d'inscription démarrera le 25 juin pour l'école supérieure du professorat et de l'éducation et le 5 juillet à midi pour l'université de Polynésie.

• A partir du 25 juin 2018 pour l’ESPE

A partir du 25 juin 2018, les prises de rendez-vous préalables à toute inscription à l’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) au sein de l’UPF seront possibles via une adresse communiquée sur le site internet de l’UPF et sur le portail d’inscription.

• A partir du 5 juillet 2018, 12h pour l’UPF

A partir du 5 juillet 2018, 12h, les prises de rendez-vous préalables à toute inscription à l’UPF en formation initiale seront possibles via une adresse communiquée sur le site internet de l’UPF et sur le portail d’inscription.



ATTENTION les prises de rendez-vous en ligne sont obligatoires pour réserver un créneau sur la chaîne d’inscription.