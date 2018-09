United Airlines offre un voyage à Tahiti à un Américain ayant un travail difficile

Le premier vol United Airlines arrivera à Tahiti le 30 octobre prochain. Il nous reliera à San Francisco, et surtout au hub californien du géant du transport aérien. Pour fêter cette nouvelle ligne, la compagnie américaine lance un concours pour offrir un voyage au fenua à l'Américain qui a le "travail le plus difficile" United Airlines a lancé Time Off: Tahiti (Pause : Tahiti) mardi en partenariat avec Project: Time Off, une association de voyage aux États-Unis engagée pour modifier la manière dont les Américains appréhendent les vacances.Beaucoup d'Américains travaillent tellement qu'ils ne prennent pas tous leurs jours de vacances (52% n'ont pas pris toutes leurs vacances l'an dernier, perdant ainsi leurs congés). Ces deux partenaires ont donc décidé de faire gagner un voyage de rêve à Tahiti à une personne exerçant un métier difficile. Le gagnant pourra amener avec lui un invité de son choix à participer à ses vacances entièrement prises en charge.Le voyage d'une semaine à Tahiti comprendra trois nuits d'hébergement à l'Intercontinental Tahiti Resort and Spa; deux nuits d'hébergement à l'Intercontinental Moorea Resort and Spa; et deux nuits au Maitai Rangiora.Il comprendra également tous les transports entre les îles et les excursions locales.United transportera les gagnants de leur ville natale à San Francisco, puis ils partiront en classe affaires vers Tahiti.Les candidats doivent expliquer en 300 mots ou moins pourquoi le candidat (lui ou une autre personne) mérite des vacances à Tahiti.Les candidats doivent tenter leur chance avant le 25 septembre. Les gagnants seront sélectionnés vers le 15 octobre.