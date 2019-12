Union calédonienne et polynésienne

Tahiti, le 13 décembre 2019 – Une délégation du gouvernement calédonien a signé jeudi soir avec le gouvernement polynésien un « protocole d’entente » préfigurant un accord de partenariat entre les deux collectivités dans les domaines « économiques, sociaux, culturels, environnementaux, sanitaires, sportifs ou encore de recherche et d’éducation ».



Après une semaine de rencontres et de visites officielles en Polynésie, une délégation calédonienne composée du vice-président Gilbert Tyuienon et des membres du gouvernement en charge de l’Urbanisme et du Budget, Vaimu’a Muliava et Yoann Lecourieux, a signé jeudi soir à la présidence un « protocole d’entente » avec le gouvernement de la Polynésie française. Les représentants des deux gouvernements des territoires français du Pacifique estimant, selon les propos du président Edouard Fritch, partager des « défis communs aux territoires insulaires du Pacifique » mais aussi des « caractéristiques communes en tant que collectivités autonomes francophones ».



« Nous souhaitons développer nos liens dans tous les domaines utiles au développement de nos économies et au bien-être de nos populations respectives, que ce soit dans les domaines économiques, sociaux, culturels, environnementaux, sanitaires, sportifs ou encore de recherche et d’éducation », a expliqué Edouard Fritch dans son discours précédant la signature. « Nous souhaitons véritablement ouvrir une nouvelle ère de fraternité Océanienne durable et bénéfique pour nos populations, nos institutions, nos communes et nos économies. »



La signature de ce protocole d’entente étant un premier pas vers cet « objectif ambitieux ». La deuxième étape interviendra en avril 2020, lors de la visite en Polynésie française du Président de la République, Emmanuel Macron. « Nous y déclinerons alors précisément les différents piliers d’une coopération bilatérale à construire à court, moyen et long terme, pour le bien de nos deux pays et de nos deux populations », a conclut de la président du Pays.