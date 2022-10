Unesco : Le dossier marquisien salué à Paris

Tahiti, le 18 octobre 2022 – Les membres du Comité français du patrimoine mondial se sont réunis mardi à Paris pour la dernière audition du dossier d'inscription de l'archipel des Marquises à l'Unesco avant son dépôt officiel au secrétariat international de l'organisation des Nations Unies. Un travail salué par l'instance nationale.



Le Ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu, accompagné du vice-président de la Communauté des communes des îles Marquises (CODIM) et maire de Ua Pou, Joseph Kaiha, du Directeur des Outre-Mers de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et de l'ensemble de l’équipe projet du dossier de l'inscription des îles Marquises à l'Unesco a présenté mardi à Paris la totalité du dossier de candidature aux membres du Comité français du patrimoine mondial (CFPM).



Cette quatrième et dernière audition devant le comité national a été l’occasion d’exposer le plan de gestion des sites. Elle marque l’aboutissement d’un travail engagé depuis octobre 2017. "On est sur une version quasi définitive de ce dossier. On verra comment le comité de gestion va analyser le plan de gestion, quelles seront les recommandations qu’ils vont nous faire et si il y a acceptation du dossier ou pas", a indiqué le ministre de la Culture. "Il semblerait que nos présentations aient été appréciées. De même lors du temps consacré aux questions des experts on a pu apporter les réponses souhaitées par le comité. On nous a félicités pour la présentation du dossier. C’était impressionnant car nous avions affaire à des personnalités de la Culture et de l’Environnement."



Le travail de la délégation emmenée par le ministre de la Culture a été salué par les membres du Comité français du patrimoine mondial, souligne la présidence dans un communiqué. La présentation a été qualifiée "de très belle et émouvante" et tant la forte mobilisation des Marquisiens que la solidité du dossier ont été considérées comme "très inspirante pour la métropole" par les membres du comité.



Le dépôt officiel auprès du secrétariat international de l'Unesco est prévu à la fin du mois de janvier 2023. Une fois le dossier déposé, l'Unesco aura un an et demi pour l’étudier et organiser une mission d’évaluation sur le terrain. C’est seulement au terme de ce cycle d’évaluation que l'Unesco prendra la décision d’inscrire Te Henua Enata – Les îles Marquises sur la liste du patrimoine mondial.