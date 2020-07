Une voiture retrouvée à l’eau sans conducteur et accidentée à Papenoo

Tahiti, le 25 juillet 2020 - Une voiture a été retrouvée abandonnée sans conducteur ce samedi matin vers 6 heures au niveau de Papenoo dans un état très accidentée et à moitié dans la mer. Le propriétaire a découvert les images de son véhicule sur les réseaux sociaux.





Les images de la vidéo du véhicule accidenté ont été partagées des centaines de fois sur Facebook. Il faut dire qu’elles sont impressionnantes. Une voiture est couchée à moitié dans la mer avant d’être remorquée.

« La voiture a été découverte par un joggeur à l’aube. Il n’y a pas de témoin. La gendarmerie nous a chargés de la remorquer. Il y avait de l’alcool dans la voiture, mais pas de sang. On n’a retrouvé personne ni dedans, ni aux alentours », énonce Patrice, de la société de remorquage AGM.

Joint par téléphone, le propriétaire, qui préfère gardé l’anonymat, dit avoir découvert l’état de sa voiture sur les réseaux sociaux samedi matin. « Mon véhicule a été volé hier soir (ndrl vendredi), alors que j’étais au restaurant à Papeete. Je n’avais plus mes clés sur moi. Il y aurait eu plusieurs personnes dans la voiture et il y avait du vomi (…). La voiture était assurée, mais je n’avais pas mis à jour la vignette ».

Joint par téléphone, le gendarme de permanence de la gendarmerie de Tiarei penche vers une alcoolisation de la personne qui conduisait, mais n’a pas confirmé pas le vol de la voiture.