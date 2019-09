Une voiture en feu à Atimaono

PAPARA, le 31 août 2019 - Un accident s’est produit en début de soirée, ce samedi, à Atimaono. Deux berlines sont entrés en collision et l’un des deux véhicules a pris feu. Deux blessés sont à déplorer, ils ont été évacués sur l’hôpital du Taaone.



Plus de peur que de mal, en ce début de soirée du 31 août. Aux alentours de 18h30, une dame âgée au volant de son berline se rend vers Mataiea. Mais au niveau d’Atimaono, et pour une raison qui reste à être déterminée, elle percute un véhicule qui circulait en sens inverse.



Dans la collision, le second véhicule prend feu. À son bord, un couple, dont une femme enceinte de 5 mois.



Fort heureusement, aucun décès n’a été constaté.



Selon les sapeurs-pompiers de Teva i Uta, la femme enceinte s’en sort avec de légères blessures. Son mari, quant à lui, est indemne. Tous deux ont été transférés à l'hôpital du Taaone. La dame âgée, pour sa part, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers de Paea, puis transférée à Taaone.