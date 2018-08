Une vingtaine de jeunes Polynésiens s’engagent dans l’armée de l’air

Où se renseigner ?

Le Centre d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA) – bureau air accueille, renseigne et conseille les jeunes Polynésiens sur les différentes carrières offertes par l’armée de l’air.

Les futurs candidats peuvent ainsi se rendre dans le bureau de Arue (en face du stade des Tamarii volontaires, caserne LCL Broche) les lundi, mardi et jeudi de 06h à 12h et de 13h à 16h, les mercredi et vendredi de 06h à 12h, et sur rendez-vous l’après-midi.