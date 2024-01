Une valise de dossiers pour Brotherson à Paris

Tahiti, le 22 janvier 2024 - Le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, est en déplacement à Paris du 21 au 29 janvier. Celui-ci a pour objectif des rencontres avec le président de la République, Emmanuel Macron, ainsi que des ministres de son nouveau gouvernement.



Moetai Brotherson est actuellement à Paris, où il doit rencontrer le président de la République, Emmanuel Macron, ainsi que plusieurs ministres de son nouveau gouvernement. Au cours de ces rencontres, le chef de l’exécutif local abordera plusieurs dossiers, parmi lesquels les points suivants se démarquent, comme la défiscalisation et les réformes fiscales, les appuis financiers en matière d’aide à l’innovation et dans les domaines de l’environnement, s’élevant à près de 2 milliards de francs, les travaux préparatoires au futur Comité interministériel des outre-mer (CIOM), le Fonds de secours outre-mer pour faire suite à l’état de catastrophe naturelle déclaré en fin d’année 2023 ou encore l’adhésion de la Polynésie française à des organismes internationaux (Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, Organisation mondiale de la santé et Organisation internationale de la francophonie), conformément à l’article 42 modifié du statut d’autonomie du Pays.



D’autres sujets sont dans les valises du président du Pays, comme les relations internationales, l’installation de Google en Polynésie française et le développement numérique à venir, le Sommet mondial des océans en 2025, l’inscription du ‘ori tahiti au patrimoine mondial de l’Unesco, les moyens en éducation pour la rentrée 2024 et, bien entendu, les Jeux olympiques de 2024 de Teahupo’o. La ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, est d’ailleurs attendue prochainement au Fenua pour une seconde visite après celle avortée de décembre.



Audiovisuel, projets hôteliers et gastronomie



Des rendez-vous relatifs au secteur de l’audiovisuel, de la stratégie industrielle maritime et du tourisme sont également inscrits à l’agenda présidentiel. Deux entretiens préparatoires aux Assises de l’audiovisuel, qui se tiendront du 9 au 13 février 2024 à la présidence, sont prévus, d’abord avec la direction du Centre national du cinéma et de l’image animée, puis avec Florence Borelly, productrice indépendante de Sésame Films, et Heiremu Pinson, jeune réalisateur polynésien.



Dans le cadre du tourisme, Moetai Brotherson, s’entretiendra enfin avec le groupe Accor pour discuter du développement de projets hôteliers en Polynésie française. Il échangera avec Ludovic Gerard, gérant de Alwena Shipping, sur la stratégie industrielle maritime avant de rencontrer Thierry Marx, chef étoilé, afin de l’impliquer dans la conception de la signature culinaire polynésienne.



Enfin, concernant la question du nucléaire, le président Brotherson se rendra sur le site de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) du Vésinet avec le directeur général de l’IRSN, Jean-Christophe Niel, afin de prendre connaissance des stratégies de surveillance environnementale et de visiter les laboratoires dédiés.