Une union écologique à Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 25 octobre 2021 - Ce week-end, Hinenao Kimitete et Tehotu Tauraatua se sont unis pour la vie et ont fait rimer amour et protection de l’environnement en proposant à leurs convives un mariage éco-responsable avec notamment une décoration originale 100% recyclée.



Digne fille de Lucien Roo Kimitete (ancien maire de Nuku Hiva disparu en mai 2002), fervent défenseur de la culture marquisienne, et de Debora Ellacott Kimitete très impliquée dans la défense de l’environnement, Hinenao ne pouvait tout simplement pas se satisfaire d’un mariage ordinaire.

Ainsi, avec l’aide de son amoureux Tehotu, de ses amis, de sa famille et en particulier de sa sœur ainée Aumiti qui a coordonné toutes les activités de recyclage, Hinenao s’est affairée pendant de longs mois à préparer une décoration éco-responsable avec pour mot d’ordre “zéro plastique”.

“Heureusement que mes enfants sont très manuels, a indiqué Debora Kimitete. Pendant 1 an, Hinenao et Aumiti ont collecté des centaines de boîtes d’œufs, les rouleaux cartonnés de papiers toilettes, du papier toilette, des bocaux en verre, des cocos vides, et plusieurs dizaines de mètres de tapa, pour préparer la décoration du mariage, les costumes des mariés, mais aussi la vaisselle pour les invités. Ensuite il a fallu se mettre au travail, pour transformer toutes ces matières en quelque chose de joli et de pratique, toute une aventure”.

Ainsi, ces derniers mois, l’entourage de Hinenao et de Aumiti a été mis à contribution pour réaliser plus de 2 000 fleurs en boîte d’œufs, des assiettes en noix de coco, des luminaires en verre et des centres de tables végétaux et en matières recyclées, entre autres.

“Ma sœur voulait un mariage sans plastique et aux couleurs de la nature, explique Aumiti Kimitete. Donc nous avons fait de notre mieux pour respecter son choix. Un choix qui nous convenait très bien, même s’il faut avouer que ça n’a pas toujours été simple. Il a fallu réfléchir au quotidien pour trouver les bonnes idées. Par exemple, j’ai récupéré pendant un an tout le papier qui est jeté dans l’entreprise dans laquelle je travaille pour en faire des bouquets. Pour ce qui est des idées qui nous ont conduit à réaliser la décoration en boîte d’œufs ou en papier toilette, je dois dire que le site internet Pinterest a été très inspirant. Mais ce n’est pas tout de le voir il faut le faire, et là ça a été des soirées entières en rentrant du travail. Et puis je ne cache pas qu’il y a eu des “ratés“, par exemple nous avions fait une centaine de verres en bambou, mais malheureusement au moment où nous avons commencé à les faire sécher il a beaucoup plu, du coup ils ont moisi. Ce sont les aléas d’une telle organisation, mais dans l’ensemble je crois que nous avons réussi à recycler un maximum de chose”.

En effet, les convives ont eu la bonne surprise de découvrir une décoration de mariage ludique, originale et très harmonieuse avec de bout en bout la notion de protection de l’environnement, de tri des déchets et par conséquent de recyclage intelligent. Un exemple d’éco-citoyenneté qui a fait l’unanimité.