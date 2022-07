Une troisième défaite chez les pros pour Flore Hani

Tahiti, le 17 juillet 2022 – Pour son septième combat professionnel de MMA, Flore Hani s'est inclinée par décision partagée, vendredi à Miami, face à la Brésilienne, Maira Maizar. En sept combats chez les pros, 'Aito Hine affiche toujours un bilan positif de quatre victoires pour trois défaites.



Quatre mois après son dernier combat, Flore Hani était de retour, dans un octogone, vendredi à Miami, pour la promotion Combate Global, la plus importante organisation de MMA d'Amérique latine. Pour son septième combat chez les professionnels, 'Aito Hine avait droit à une belle opposition avec la Brésilienne, Maira Maizar, qui affichait avant cette confrontation un bilan de 7 victoires en 11 combats. L'Auriverde spécialiste du sanda, a notamment combattu pour la promotion asiatique, One , et a été confrontée entre autre à la Chinoise, Weili Zhang, qui a détenu pendant deux ans la ceinture de championne des poids pailles à l'UFC.



C'était donc une sacrée cliente qui se dressait devant Flore Hani qui a été dominée au cours du premier round. 'Aito Hine, qui avait son coin un soutien de choix avec Carla Esparza, actuelle championne des poids pailles (strawweight) à l'UFC, s'est ensuite reprise dans la deuxième reprise. Et dans le troisième acte les débats ont été plus équilibrés, même si la Brésilienne a repris l'ascendant sur la Tahitienne en fin de combat.



Et les juges ont finalement décidé d'attribuer la victoire par décision partagée à Maira Maizar qui infligeait donc sa troisième défaite chez les pros à Flore Hani. Néanmoins cette dernière affiche toujours un bilan positif en sept combats, avec désormais quatre victoires pour trois défaites.