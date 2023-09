Une tornade dans l'est de la Chine fait 10 morts et des blessés

Pékin, Chine | AFP | mercredi 19/09/2023 - Une tornade dans l'est de la Chine a fait dix morts et plusieurs blessés graves, ont annoncé mercredi les médias d'Etat, ce qui constitue le dernier événement météorologique extrême à frapper le pays.



"Mardi après-midi, une puissante tornade a frappé Suqian, dans la province du Jiangsu (est)... entraînant des pertes humaines et matérielles dans certaines zones", a indiqué la télévision d'Etat CCTV.



Un précédent bilan faisait état de cinq morts et quatre blessés graves.



Plus de 5.500 personnes ont été touchées par cette tornade et 137 maisons se sont effondrées, selon de "premières statistiques" citées dans le reportage.



Plus de 400 personnes ont été temporairement relogées, ont précisé les médias d'Etat.



Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par le Quotidien du Peuple montrent des vents violents soulevant des débris au-dessus d'immeubles d'habitation, ainsi qu'une rue jonchée d'enseignes et d'autres objets.



Cet été, la Chine a enregistré des précipitations records et des semaines de chaleur historique.



Les scientifiques affirment que ces phénomènes météorologiques extrêmes sont exacerbés par le changement climatique.



En 2016, des villages entiers de la provinces du Jiangsu avaient été rasés et au moins 98 personnes tuées lors d'une tempête accompagnée de vents de la force d'un ouragan et de la pire tornade depuis un demi-siècle.

le Mercredi 20 Septembre 2023 à 05:23 | Lu 83 fois