Une tonne de cocaïne saisie au large de la Martinique

Fort-de-France, France | AFP | samedi 05/06/2021 - Les douaniers de Martinique ont saisi sur un bateau mardi en pleine mer une tonne de cocaïne, des armes et des munitions, a-t-on appris vendredi de source judiciaire auprès du parquet de Fort de France.



Un Martiniquais de 27 ans et un Vénézuélien de 38 ans qui se trouvaient sur l’embarcation ont été interpellés et placés vendredi en détention provisoire.



Ils ont été mis en examen pour importation en bande organisée de produits stupéfiants et trafic d'armes.



Cette nouvelle opération fait suite à celle menée en décembre dernier où 700 kg de cocaïne avaient été saisis dans le même secteur.



Leur bateau, théoriquement destiné aux excursions touristiques pour la découverte des îlets du sud, a tenté de fuir et d'éperonner les douaniers, mais il a finalement été rattrapé, a indiqué le parquet.