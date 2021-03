Une thèse pour prévoir les crues et mieux dimensionner les ouvrages

Tombée sous le charme des vallées luxuriantes, la petite thésarde remonte depuis son arrivée fin 2019 les cours d’eau pour étudier leur comportement dans des conditions météo extrêmes afin de prévoir leur « réponse hydrologique ». Une réponse qui se traduit ponctuellement par des crues dévastatrices, dont le dernier épisode en 2017 avait détruit plus de 800 habitations et privé d’électricité près de 200 foyers. « Pour moi c’est important de faire une thèse qui ne finisse pas dans un placard » fait valoir Garance.



Et pour cause, sa thèse intitulée « Régionalisation des méthodes d’estimation des crues à Tahiti » présente une application très concrète. En partenariat avec la Société Polynésienne de l’Eau, de l’Electricité et des Déchets (SPEED), elle consiste à trouver une méthode, « la plus simple possible », qui permette à ce bureau d’études de prévoir les crues à partir des caractéristiques des bassins versants et des pluies.