Une tête de requin empalée sur une façade en Australie

Sydney, Australie | AFP | mardi 11/06/2018 - Une tête de requin a été empalée sur la façade d'une organisation de sauveteurs en mer en Australie, suscitant des critiques sur les réseaux sociaux sur le sens de cette mise en scène macabre.



Les volontaires de l'organisation locale de secours en mer de Shellharbour, à une centaine de kilomètres de Sydney, ont fait la découverte morbide dimanche matin.

Il s'agit d'un requin mako, considéré comme l'un des poissons les plus rapides au monde, qui peut faire jusqu'à quatre mètres de long. Sa gueule était remplie de mégots et d'ordures.

Bruce Mitchell, responsable des secours en mer, a décidé de pas signaler l'incident à la police. "Peut-être que quelqu'un est venu pendant la nuit, l'a trouvée et a pensé que ce serait drôle", se dit-il interloqué.

Son organisation a cependant publié la photo sur les réseaux sociaux, les internautes s'interrogeant depuis sur le "sens de cet humour macabre".

En Australie comme ailleurs, les attaques de squales sont en augmentation du fait de la popularité croissante des sports nautiques et du rapprochement de certains poissons des rivages.